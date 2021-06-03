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逾90％輿論挺供台疫苗　日媒列5原因：謝長廷促進了台日相互理解

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▲駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

日本願提供台灣AZ疫苗消息傳出後，中國外交部發言人趙立堅直言，「台灣當局借疫苗『謀獨』不會得逞！」然而，在北京不滿情緒下，日相菅義偉仍在2日COVAX疫苗高峰視訊會議上，親口證實願提供AZ疫苗給台灣。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫指出，日本政府提供台灣疫苗受到國內輿論廣泛支持，是決策的因素之一；而矢板明夫也進一步列出台日友好的5項原因，其一是駐日代表謝長廷促進了日本跟台灣的相互理解。

《產經新聞》作為第一個揭露日方願提供台AZ疫苗的媒體，矢板明夫3日接受《蔻蔻早餐》節目電訪時分析其中內幕。他指出，當《產經新聞》獨家報導時，其實日本政府內部尚在討論相關決策，不過，當局就先讓媒體爆出是有原因的，第一、看日本輿論反應；第二、看中國會的反應；第三、看台灣社會有什麼反應。

矢板明夫表示，《產經新聞》報導後，日本雅虎馬上就出現大約五、六千則留言，且90％以上留言都是贊成，顯示這幾年來總統蔡英文在台日外交上做得很好，所以日本的輿論基本上是完全支持，因此日本政府經過總體評估，認為提供疫苗給台灣沒有問題。

至於為什麼日本輿論對台灣如此友善？矢板明夫分析：

第一、台日多年友好情誼：311大地震後台日有很好的民間友好基礎，且今年又滿十周年，這對日本輿論造成很大影響，如果是將疫苗捐給韓國，矢板明夫認為反對聲音一定比較大。

第二、對中國同仇敵愾：中國今年實施《海警法》，日本各方受到中國霸凌、欺辱，所以日本跟台灣有「同仇敵愾」感。

第三、蔡英文外交奏效：矢板明夫表示，簡單來說，今年八田與一技師主持興築的嘉南大圳開工滿百周年，蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌全現身參加紀念活動，且用視訊連線到日本，當時前日相安倍晉三也現身；很難想像這類活動，台灣最重要的政治人物都參加，這讓日本對台灣的整體感受非常好。

第四、謝長廷：矢板明夫認為，謝長廷這幾年確實做了很多事情，雖然謝在台灣被罵得很慘，但他做了外交官該做的事情，把日本的想法傳遞給台灣，比如日本食品問題、前不久核廢水問題等；謝長廷的發言，盡量促進日本跟台灣的相互理解，這樣的外交官在全世界並不多。

矢板明夫表示，外交就是交朋友，不是太多吹鬍子瞪眼睛，像中國採「戰狼外交」，會把外交搞得很糟糕。

第五、台灣企業界、在日的台灣醫師等也做了很多工作，對推動台日友好的功不可沒。

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