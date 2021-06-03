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花蓮慈濟贈100組防疫隔離罩　台東消防局第一線同仁安全添保障

▲▼ 台東縣消防局獲花蓮慈濟捐贈100組防疫隔離罩，用於提升第一線同仁安全。（圖／台東縣消防局提供，下同）

▲ 台東縣消防局獲花蓮慈濟捐贈100組防疫隔離罩，用於提升第一線同仁安全。（圖／台東縣消防局提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

隨著國內疫情自5月份起逐漸升溫並日趨嚴峻，台東縣內也陸續出現本土病例，台東消防局特成立防疫專責隊因應，然而如何給予第一線防疫救護人員更好的防護措施，更是消防局持續關心及努力的重點工作。慈濟基金會與花蓮慈濟醫院知道台東縣消防局在防疫工作的迫切需求後，今(3)日特別捐贈100組防疫隔離罩，以提升第一線防疫救護人員執勤時的防護安全。

為表達最誠摯的敬意與謝意，台東縣消防局特於今日下午舉辦捐贈儀式，由賴佩芳醫師代表慈濟基金會與花蓮慈濟醫院，將防疫隔離罩贈交消防局，由消防局長管建興代表接受，並回贈感謝狀及台東縣名產，捐贈儀式後並由花蓮慈濟醫院辦理使用教學訓練，讓消防局救護人員熟悉操作方式。

▲▼ 台東縣消防局獲花蓮慈濟捐贈100組防疫隔離罩，用於提升第一線同仁安全。（圖／台東縣消防局提供，下同）

醫師賴佩芳表示，此次捐贈的防疫隔離罩除可加強救護及醫護團隊的自身防護外，同時提供患者多一層防護，也能減少在搬運及運送過程中發生患者飛沫噴濺的風險，而且預留了呼吸管道與自動心肺復甦機(LUCAS)的空間，只需要不到一分鐘的架設，救護人員就可以在有防疫罩的防護下，進行所有原本應該進行的救護作業，希望對台東縣的防疫工作能有所助益。

管建興特別感謝慈濟基金會與花蓮慈濟醫院在疫情嚴峻的關鍵時刻，給予台東縣的防疫工作莫大的幫助，並指出，捐贈的防疫隔離罩是由花蓮慈濟醫院急診部、教學部、總務室工務組及創新育成中心與花蓮縣消防局高級救護技術員等共同合作，並從去年疫情初始便開始研發設計不斷改良至今，最終成功開發出這個收納容易也便於使用的防疫隔離罩，這次捐贈給消防局的100組防疫隔離罩，相信能讓第一線救護人員更有信心執行各項防疫勤務，同時降低被感染的風險，持續守護縣民的生命安全。

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