衛福部修法補助遭醫療暴力醫護　民進黨團支持納入紓困預算

▲民進黨團召開「醫護顧國人，政府顧醫護」記者會。（圖／取自民進黨立法院黨團直播畫面）



記者林銘翰／台北報導

衛福部立雙和醫院日前發生醫療暴力事件，一名新冠肺炎確診者持刀攻擊護理師，衛福部也將修法保障協助防疫的醫護人員，其執行防疫工作時遭受暴力，中央全力補助治療與休養期間的薪資。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳3日表示全力支持，「特別預算需要納進去就容納進去」。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥2日表示，疫情期間所發生醫療暴力事件，衛福部基於對傷者慰助，修正「執行第五類傳染病防治工作致傷病或死亡補助辦法」，將醫護人員執行防疫工作時遭受暴力所生損害納入得補助事項，醫護人員傷病由中央全力補助治療與休養期間的薪資。

民進黨團3日上午於立法院召開「醫護顧國人，政府顧醫護」、「防堵疫情擴大，全力協助新北」記者會，因應本土疫情嚴峻，本次記者會改以線上直播的方式舉行。

劉世芳表示，醫護人員為了防疫在第一線拚搏，受到暴力對待國人都非常不捨，包括新北市長侯友宜、衛福部長陳時中、總統蔡英文都在第一時間表達對醫護的關懷，政府有許多部門也已經提出照顧醫護的方案。

劉世芳指出，衛福部已經表示要修正《傳染病防治法》的若干條文，針對醫護人員執行第五類傳染病防治工作導致傷病或死亡的補助辦法，將執行防疫工作受暴力所生損害也納入補助，治療與休養期間薪資由中央補助。

劉世芳強調，醫護人員受到暴力對待，全國都非常不捨，民進黨團也同聲譴責暴力行為，醫護人員在第一線與生命健康搏鬥、幫助病人時，受到暴力對待應該得到該有的補償措施，民進黨團全力支持衛福部修正相關辦法，「希望特別預算需要那進去就容納進去」。

民進黨團副幹事長黃世杰表示，對於守護國人安全、站在風險最高的第一線醫護人員，民進黨團要致上最深的謝意，政府過去在法令上已經有做過相關調整，很遺憾仍有極少數沒有心存感激的人，竟然使用暴力、脅迫的方式對待醫護人員。

黃世杰指出，過去政府已經在2017年修正《醫療法》第106條，針對犯罪行為加重處分，凡是對醫事人員、緊急醫療或救護人員以強暴脅迫等方法致重傷，違者可以處3年以上、10年以下有期徒刑，本次的個案已經進入相關程序，希望能夠儘速予以處置。

黃世杰說明，現行《傳染病防治法》第74條已經有相關規範，凡是執行第五類傳染病防治工作而有相關致傷病、身心障礙或死亡，現在都有補助辦法，衛福部為了處理前兩天的極端個案，再將執行防治工作受到暴力威脅至傷病或死亡納入，未來也會納入補助辦法。

黃世杰說，現在已經有全面性的補償，包括子女教育費用等各種給付，只要修法將情境納入，就可以給醫護人員在前線執行防疫工作最好的保障，也希望衛福部加速進行，適用在這次的個案上。

劉世芳強調，針對這次的暴力事件，除了《醫療法》、《傳染病防治法》可以作為法律上的補償、追究責任外，上會期剛通過的《勞工職災保險及保護法》也可以納入，請第一線的醫護人員可以放心，民進黨團會全力支持。

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