叫外送吃！「拿坡里X新東陽」推三星蔥香腸披薩　還放了筍乾、香菇

▲「拿坡里X新東陽」聯手推三星蔥香腸披薩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

不是只有必勝客會玩創意披薩！人氣速食品牌「拿坡里」找來新東陽合作，聯手推出台味十足的「三星蔥香腸披薩」，選用以三星蔥香腸作為主角，搭配古早味筍乾、香菇等配料結合義式披薩，中西混搭的新滋味絕對要嚐鮮，即日起正式開賣。提醒民眾防疫期間最好選擇外帶、外送為主，以降低接觸人群機率。

▲三星蔥香腸披薩一旁還有香菇、筍乾配料。

「拿坡里X新東陽」首度攜手推出創意「三星蔥香腸披薩」，使用台灣經典蔥香魯肉打底，撒上新東陽的「三星蔥香腸」，一旁還有筍乾、香菇等配料，打造全新極具台味的義式披薩，即日起正式開吃。為慶祝新品上市，7月19日前凡至拿坡里購買新口味披薩，即可以獲得1張新東陽香腸系列商品滿$300折$100優惠券，期間加碼於拿坡里出示新東陽消費發票，還能兌換香草烤雞翅買1送1，把握機會開吃。

▲頂呱呱X點點心推呱呱豬仔包。

另，「頂呱呱X點點心」聯手推出的「呱呱豬仔包」也宣布第2波開賣時間，經典用蒸的豬仔流沙包改以油炸方式料理，不僅有著金黃色外觀，大口咬下還能先吃到酥脆外皮，接著是罪惡奶皇餡的爆漿口感，讓人忍不住一口接一口，明（4）日加賣第2波，這次還特意擴大販售門市，像是桃園、台中、新竹等指定門市都能買到，更加碼於點點心全門市販售，另也可在Uber Eats上的頂呱呱、點點心和foodpanda上的點點心也都訂得到。

頂呱呱此次新增販售門市有新竹大魯閣、台中JMall、中壢、桃園站前、板橋環球、漢口、學士共7店；原販售門市有愛二店、西門店、萬芳店、公館店、大同店、建國店、忠孝旗艦店、忠孝復興店、永康店、中崙店、瑞光店、昆陽店、東湖店、北投店、林森北店、南昌店、北新店、新埔店、蘆洲店、永和店、中和店、裕民店、竹圍店、樹林店、三重店、新莊店、幸福店、南屯店、彰化孔門店、彰化站前店、劍潭店。

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