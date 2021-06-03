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陸專家：中國年底完成疫苗接種　明年初可恢復與部分國家往來

▲▼陸專家：中國年底完成疫苗接種　明年初可恢復與部分國家往來。（圖／翻攝博鰲論壇官網）

▲復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（圖／翻攝博鰲論壇官網）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸網紅醫生、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏2日表示，世界各國下半年就會開始有條件恢復人員往來，希望中國在明年上半年可以有條件跟一些國家恢復往來，但這取決於打疫苗的速度，「要趕快在今年年底把這個事情做了。」

張文宏2日出席了博鰲亞洲論壇全球健康論壇第二屆大會「實現全民健康—新冠疫苗的研發、可及性與可負擔性」分論壇，他提到，世界各國有條件地恢復人員往來，今年下半年就會開始，「我們希望中國在2022年上半年可以有條件地跟一些國家恢復往來，這取決於打疫苗的速度。」

張文宏指出，一些疫苗接種率已經比較高的國家，比如以色列、美國、英國，會「偷偷」在今年下半年先開始恢復人員往來，並非別的國家不接納他們，而是別的國家疫苗接種還沒有完全結束，「所以，中國要趕快在今年年底把這個事情做了。」

▼大陸已接種超過6億劑新冠疫苗。（圖／CFP）

▲北京西城區新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

張文宏還說，即使中國向全球大量供應疫苗，但由於其他更多國家疫苗供不應求，只能優先保證國內使用，全球70多億人口全部完成接種也得好幾年，「盡快接種疫苗，滿足有條件開放的需要，中國就可以跟世界上疫苗打得不錯、發病率低的國家有條件地恢復人員往來。」

對於新冠疫苗未來會不會像流感疫苗一樣，必須每年都接種，張文宏坦言，雖然大多數推斷對此都得出肯定的答案，但目前還不能確定，「新冠感染者康復後帶有抗體，但仍有20%的機率再次感染。同樣，疫苗接種後的保護率隨著時間推移會不斷下降。」

張文宏認為，未來人們是不是需要反覆接種疫苗，取決於今年接種疫苗以後，在第二年年底再進行評估，看看有多少人打了疫苗還感染，「第二年如果沒有再次感染那就再等等，等到第三年看看有多少人感染。直到打過疫苗的人普遍出現再次感染的現象，這個時候就是一個節點，是疫苗『重新佈置』的最好時機。 」

張文宏強調，中國與大多數國家的疫情情況存在很大差異，有關新冠疫苗是否需要反覆接種的相關數據，一定來自於其他國家，「屆時，中國可以參考由其他國家獲得的科學數據，非常從容地進行新冠疫苗接種的『第二次佈置』。」

▲▼陸專家：中國年底完成疫苗接種　明年初可恢復與部分國家往來。（圖／翻攝博鰲論壇官網）

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