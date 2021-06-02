科興疫苗獲WHO緊急授權　陸：證明中國疫苗安全有效

▲科興生物（Sinovac）。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸科興公司生產的新冠疫苗6月1日獲世界衛生組織批准列入「緊急使用清單」。對此，大陸外交部發言人汪文斌2日表示，繼5月7日國藥疫苗通過審評後，科興公司的疫苗也獲批，充分證明了中國有關疫苗和技術路線的安全性和有效性，為全球早日戰勝疫情提供了更多有利工具。

汪文斌在例行記者會上指出，中方一直以實際行動踐行習近平主席關於疫苗全球公共產品的宣誓，積極鼓勵和支持中國疫苗企業申請列入世衛組織緊急使用清單。

▼大陸外交部發言人汪文斌。



汪文斌提到，在自身人口基數巨大，疫苗供應十分緊張的情況下，中方已經向國際社會提供了超過3.5億劑疫苗，包括向80多個國家提供疫苗援助，向40多個國家出口疫苗，同時中方還同多個發展中國家開展合作生產，迅速推進疫苗的大規模生產。

汪文斌還說，國藥集團向新冠疫苗實施計劃供應的首批疫苗已經於5月31日下線，為疫苗在發展中國家的公平可及做出了實實在在的貢獻。

汪文斌強調，中方將繼續支持本國疫苗企業加強同世衛組織和新冠疫苗實施計劃的交流合作，鼓勵更多中方企業同國外合作夥伴開展疫苗聯合研發和合作生產等，以實際行動支持和幫助廣大發展中國家獲取疫苗，助力全球早日戰勝疫情。

▼大陸援助菲律賓科興疫苗。

