疫情恐中火變大火！專家喊：唯做好1件事「別想著等人救，可能嗎」

▲前台大醫院副院長、醫師王明鉅認為，立即執行大量快篩能量才有辦法渡過危機。（圖／記者林敬旻攝，下同）



記者周姈姈／綜合報導

自本土疫情大爆發以來，「普篩」一直都是熱烈討論的話題，前台大醫院副院長、醫師王明鉅則是認為，目前每日確診人數還是維持300以上，甚至還有企業群聚感染，疫情中火隨時燒成大火，而王明鉅也提醒，只有立即執行大量快篩能量，才有辦法渡過這次的危機，還對企業大老喊話「別想著等人救，可能嗎？」

王明鉅昨（2）晚就在臉書發文指出「台灣目前已經提升三級警戒二個星期，但是每天的確診人數仍然在300以上。這個被形容為『膠著』的疫情熱度，就正如我在前幾天的臉書上所寫的，就是處在一個『中火悶燒』的狀態。如果不努力打破這個『中火悶燒』的狀態，讓它變成『火』的話，只要有另一個小破口，就又會變成一團『大火』。」

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▲台大醫院。



王明鉅說，如果沒有立即執行的大量快篩能量，在最短的時間裡面把感染者找出來並且作好隔離的話，所有的人將都無心上班，我相信工廠也很難開工，就算訂單再多，也無法生產賺錢。

王明鉅表示，在台灣仍然沒有足夠的人打過疫苗的此刻，要打破這樣的「中火悶燒」的狀態，要以最快的速度解決每一個可能發生群聚感染的公司的危機，只有靠著正確又大量且高效率的採檢與同樣快、準、多的檢驗能量才能作到。

在這樣的情況之下，王明鉅認為，還是要集合企業界許多公司的力量，與醫界結合，建立起安全、高效大量而且又準確的快速採檢與實驗室能力與能量。如果建立了這樣集體安全能力與網絡，只要任何一家一旦發生問題，立即馳援去滅火與找出應隔離者，來保護那家公司的安全，至少也讓傷害降到最低，這樣的安全網絡才有可能在危機下，成為企業自救的真正有效的安全防護網。

王明鉅最後也喊話「我相信企業界的大老闆們，一定能分辨出，到底哪一種作法才是真正可行與可能，也才是能真正解決問題與危機的作法。如果企業界不自救，而想繼續想仰賴著別人來救的話，在這個疫情嚴峻的時代，大老闆們，您認為可能嗎？」

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