台東累計21確診　女帶染疫男友自北返鄉釀「家庭群聚」

▲台東縣長饒慶鈴再次呼籲雙北返鄉民眾，立刻完成快篩。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣2日新增4例確診，與2日3例為相關家庭群聚確診案。目前累計金峰9人、太麻里10人、成功及卑南各1人，共21人確診。縣長饒慶鈴再次呼籲雙北返東民眾，立刻前往住家附近的快篩站快篩，而目前台東太麻里北里村2-6鄰及金峰鄉新興村2熱區也提前完成普篩，共604人快篩、2人PCR陽性確診。

▲▼家庭群聚關係及各案足跡圖。

饒慶鈴召開疫情記者會表示，台東新增4例均為昨日相關個案，同為雙北返回太麻里鄉的家人感染。案9411（70多歲男性）多在住家附近活動、案9412（40多歲男性）曾於5月20-21日到金峰鄉加油站，其餘時間在山上果園務農，案9405（10歲以下男性）與9413（10歲以下女性）為2日案8622的孫子。今日另匡列案9412的同住家人4人與相關1人。

饒慶鈴說明，太麻里鄉北里村2-6鄰及金峰鄉新興村2熱區的戶籍人數，扣除在外縣市者、確診者、居家隔離及行動不便者，已全數完成快篩，並且再次提醒5月15日後有雙北旅遊史的民眾，出現新冠肺炎相關症狀者請直接就醫，無症狀者也請盡快到衛生所快篩。截至昨日統計台東縣共有971人快篩、4人陽性，後續PCR結果2人陰性、2人陽性（案7815及7816）。

衛生局表示，今日起開放第1至3類高風險人員施打疫苗，包括醫院醫事及其他工作人員、執行防疫工作的第一線人員（含衛生所防疫人員、防疫專責救護隊、防疫消毒大隊、執行防疫的警察人員）、防疫旅館工作人員及防疫專車司機，另針對金峰鄉、太麻里鄉、大武鄉，特別開放第5順位的警察優先施打。

►腦公！你不可以賴帳喔

