NASA宣布兩項新任務　深入「硫酸雲」直探金星發燒的秘密

▲NASA宣布兩項金星探測任務。（圖／翻攝自NASA官網）

實習記者巫彥臻／綜合報導

NASA局長尼爾森（Bill Nelson）週三宣布獲得5億美元預算，將在2028至2030年之間針對金星發起兩項名為DAVINCI+、「VERITAS計畫，研究其大氣層和地質特徵，這也將會是自從1978年以來，美國首次進入金星大氣層的探測任務。

金星是太陽系的類地行星之一，因為它的大小、質量、體積，均與地球相似，所以經常被稱為地球的姊妹或攣生兄弟。大氣層主要由二氧化碳及氮氣組成，同時也被一層硫酸雲所覆蓋，而形成溫室效應，溫度可高達攝氏471度。

探測金星計劃第一項名為「DAVINCI+」，將測量大氣的成分，觀察它是如何形成和演化的，並確定是否曾經有過海洋，是否曾經適合居住，了解為何金星與地球的大氣層溫度會相差這麼大。另一項名為「VERITAS」，繪製金星表面的地圖，確定它的地質歷史發展以及和地球的差異，並確認板塊構造和火山活動等過程在金星上是否仍然活躍。

副局長湯馬斯．祖布欽（Thomas Zurbuchen,）說：「我們正在加速行星科學計劃，對一個多年沒有訪問過的世界進行深入探索」、「我們迎來了金星的新十年，這不僅是了解它的演化和宜居性，而且要超越這些界限擴展到系外行星，是 NASA的新興研究領域。」