好奇號拍下火星雲層　冰晶反射太陽光呈彩色「珠母雲」

▲火星探測車好奇號捕捉到的雲朵美景。(圖/翻攝自Twitter/Curiosity Rover)

實習記者黃品臻/綜合報導

美國太空總署(NASA)的火星探測車好奇號(curiosity)在3月19日捕捉到火星上的美麗雲朵,日前NASA將這組照片釋出,照片在日落時分拍下,雲朵內的冰晶反射殘存的光線,形成有如珍珠光澤般的絕美景象。

Heading into the weekend like a cloud on Mars.



This GIF shows clouds drifting over Mount Sharp. Each frame was stitched together from six individual images. https://t.co/Gtgz9Iu822 (2/4) pic.twitter.com/VPvSri1Sdh