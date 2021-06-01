　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

好奇號拍下火星雲層　冰晶反射太陽光呈彩色「珠母雲」

▲▼火星探測車好奇號捕捉到的雲朵美景。（圖／翻攝自NASA）

▲火星探測車好奇號捕捉到的雲朵美景。（圖／翻攝自Twitter／Curiosity Rover）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國太空總署（NASA）的火星探測車好奇號（curiosity）在3月19日捕捉到火星上的美麗雲朵，日前NASA將這組照片釋出，照片在日落時分拍下，雲朵內的冰晶反射殘存的光線，形成有如珍珠光澤般的絕美景象。

NASA轄下機構Jet Propulsion Laboratory在28日於官方網站上貼出美照並附上相關描述。NASA表示，由於火星的大氣稀薄、乾燥，雲朵不易形成，通常在一年當中最冷的時候才會有雲層出現，也就是火星距離太陽最遙遠的時間點。科學家在一個火星年前，等同於兩個地球年前，曾觀測到雲朵，這些雲朵的形成時間比預期的要早，因此科學家今年很早便準備好要觀測。

今年火星的雲朵首次出現在1月下旬，當時科學家就已開始記錄，被記錄下來的圖片是充滿了冰晶的細小氣泡，這些冰晶反射了日落殘存的光線，其中一些還閃爍著不同色彩。

這些圖片不僅壯觀，也能夠幫助科學家了解火星上的雲朵如何形成。NASA指出，好奇號的研究團隊已發現，今年觀測到的雲朵高度相比之前的火星雲朵更高，大多數火星雲朵通常在星球表面上方約37英里處盤旋，由碎冰組成，但這些高空雲很可能是由凍結的二氧化碳或乾冰所構成。

另外一項令人驚嘆的景象是好奇號所捕捉到的「珠母雲」畫面。科羅拉多州的大氣科學家馬克萊蒙（Mark Lemmon）表示，如果看到一團閃亮且顏色柔和的雲朵，代表著這些雲粒子的大小幾乎相同，而且這種現象通常發生在雲朵剛形成且增長速率相同時。

▲▼火星探測車好奇號捕捉到的雲朵美景。（圖／翻攝自NASA）

▲透出珍珠光澤的「珠母雲」。（圖／翻攝自Twitter／Curiosity Rover）

ET快訊
「確診數字下降」疫情趨緩？ 陳時中：沒有樂觀也沒有放鬆的本錢
全台確診地圖曝光！「7縣市+0」　陳時中解說疫情
快訊／文大宿舍爆4人確診！全校大消毒、住宿生全快篩
剩26萬劑AZ疫苗縣市分配曝光！　台北5.4萬、新北3.4萬
離島公告「入境全面快篩」！陳時中下令：發函撤銷
收到「郭台銘500萬劑BNT」申請！　陳時中說明後續處理
校正回歸數字逐步下降！　陳時中：之後不會再公布
快訊／今增13例死亡！60多歲男死亡　4天後才確診
今確診+校正回歸「共327例本土」新北166例最多　縣市分佈
快訊／再增13死！今增262例本土、65例校正回歸
LIVE／買BNT疫苗「郭董今午已遞件」　陳時中最新說明
陳時中「一番話」回應民間捐疫苗　黃暐瀚：血壓瞬間飆高
焦糖槓劉寶傑「階級歧視」！　沒念大學不配看你節目嗎
店內只剩「大白鵝」閒逛　他被台灣感動：在大陸從沒見過

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

好奇號拍下火星雲層　冰晶反射太陽光呈彩色「珠母雲」

直播賣假髮！正妹「360度極速甩頭」...網全笑噴：為錢真拼命

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

李光洙遭《RM》輪流調侃：還沒下車嗎？　劉在錫二行詩「找車銀優加入」

怕兒防疫亂跑！媽出招拉去髮廊「嚕成大光頭」爆哭：不敢出門了

妹子都愛壞男人？越霸道越愛？ 專情男淪工具人...她嫌：太無聊

柯震東「睡播」萬名粉絲陪睡　夢到「女友懷孕」一秒驚醒XD

好奇號拍下火星雲層　冰晶反射太陽光呈彩色「珠母雲」

直播賣假髮！正妹「360度極速甩頭」...網全笑噴：為錢真拼命

想抓毒蛇做藥酒被狠咬！　男自行吸毒液「牙齦出血」尿變咖啡色

少年1天拉屎30次「竟是終生性疾病」　醫嘆難以根治：很多人中招

張亞中想捐疫苗轟指揮中心已讀不回！陳時中：昨晚只收到影本

《斯卡羅》PTT掀討論！　吳慷仁跪地遭「麻繩套脖」畫面震撼

社子島槍擊案逆轉！被害男「脖子彈痕」真相曝　尋仇的聽槍聲嚇跑

孕婦確診產下死胎！「5個月大寶寶」心跳驟停　一天亮就被送火化

彰銀晴光分行2確診　行員「全副武裝」照常營運不中斷！

里長爸背重裝備「沿街噴灑」防疫！ 男星擔心身體負荷不了

張鴻仁／國產疫苗是否要經三期臨床試驗才能EUA？WHO也在討論此事

《全明星》吳心緹曝「紅隊最大爭執」　曾躲休息室淚崩

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

新奇熱門新聞

直播賣假髮！正妹360度極速甩頭...網全笑噴

路邊小強被踩傷　他抱起緊急送醫

好奇號拍下火星雲　冰晶反射陽光成「珠母雲」

日作家畫預知夢　12.5個夢境真實發生

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

綠光天空墜下　流星衝默拉皮火山

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

死去靈魂被吸！6人自曝瀕死經歷

14歲少年把小龍蝦塞肛門　遭逆襲7小時崩潰

世界最長單字　189819字母組成

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

燕子築巢真相曝光：牠們考量「這個」

熱殺蜂球！蜜蜂集體昇溫蒸死天敵

更多熱門

相關新聞

俄國發展核能太空船　「宙斯」2030年升空

俄國發展核能太空船　「宙斯」2030年升空

俄羅斯航太（Roscosmos）週六宣布，將設計一種以核能為動力的「太空拖船」（space tug），作為探索太空的交通工具，計畫於2030年發射升空，飛往木星。

血月26日登場　最佳觀賞處在夏威夷

血月26日登場　最佳觀賞處在夏威夷

天問一號探測器登火星　動畫驚爆抄襲疑雲

天問一號探測器登火星　動畫驚爆抄襲疑雲

陸航天局：天問一號探測器19日前登陸火星

陸航天局：天問一號探測器19日前登陸火星

航海家1號飛43年　偵測到電漿頻率

航海家1號飛43年　偵測到電漿頻率

關鍵字：

火星好奇號雲朵珠母雲NASA

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理師遭砍生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

快訊／朱學恒送4盆「喪禮花籃」給疫情指揮中心

即／桃園開首槍！美容、美髮、美甲4日起停業至14日

快訊／郭台銘「500萬劑BNT」文件完成　曾馨瑩成功送件

陳冠希被爆「趁秦舒培懷孕」約炮！女網友曝私訊

快訊／再增13死！今增262例本土、65例校正回歸

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

醫幫確診婆婆視訊：這可能是妳跟先生最後一句話

陳時中遭爆造謠！　鄉民提證據卻反被打臉

快訊／基隆大廈管理員每天上班　發病15天才確診

劉寶傑：民進黨大膽派「沒念過大學的傢伙」教育疫苗

郭彥甫感冒先做新冠篩檢　結果2小時出爐

3護理師遭砍當下「另一床正在CPR」

揮刀砍護理師！雙和確診男嗆：留活命很好了

即／小商人爆國民黨名人持股「高端疫苗」

更多

最夯影音

更多
陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦
盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面