好奇號拍下火星雲層　冰晶反射太陽光呈彩色「珠母雲」

▲火星探測車好奇號捕捉到的雲朵美景。（圖／翻攝自Twitter／Curiosity Rover）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國太空總署（NASA）的火星探測車好奇號（curiosity）在3月19日捕捉到火星上的美麗雲朵，日前NASA將這組照片釋出，照片在日落時分拍下，雲朵內的冰晶反射殘存的光線，形成有如珍珠光澤般的絕美景象。

Heading into the weekend like a cloud on Mars.



This GIF shows clouds drifting over Mount Sharp. Each frame was stitched together from six individual images. https://t.co/Gtgz9Iu822 (2/4) pic.twitter.com/VPvSri1Sdh — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) May 28, 2021

NASA轄下機構Jet Propulsion Laboratory在28日於官方網站上貼出美照並附上相關描述。NASA表示，由於火星的大氣稀薄、乾燥，雲朵不易形成，通常在一年當中最冷的時候才會有雲層出現，也就是火星距離太陽最遙遠的時間點。科學家在一個火星年前，等同於兩個地球年前，曾觀測到雲朵，這些雲朵的形成時間比預期的要早，因此科學家今年很早便準備好要觀測。

今年火星的雲朵首次出現在1月下旬，當時科學家就已開始記錄，被記錄下來的圖片是充滿了冰晶的細小氣泡，這些冰晶反射了日落殘存的光線，其中一些還閃爍著不同色彩。

這些圖片不僅壯觀，也能夠幫助科學家了解火星上的雲朵如何形成。NASA指出，好奇號的研究團隊已發現，今年觀測到的雲朵高度相比之前的火星雲朵更高，大多數火星雲朵通常在星球表面上方約37英里處盤旋，由碎冰組成，但這些高空雲很可能是由凍結的二氧化碳或乾冰所構成。

另外一項令人驚嘆的景象是好奇號所捕捉到的「珠母雲」畫面。科羅拉多州的大氣科學家馬克萊蒙（Mark Lemmon）表示，如果看到一團閃亮且顏色柔和的雲朵，代表著這些雲粒子的大小幾乎相同，而且這種現象通常發生在雲朵剛形成且增長速率相同時。

▲透出珍珠光澤的「珠母雲」。（圖／翻攝自Twitter／Curiosity Rover）