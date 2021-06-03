疫情燒進長照！全台30家機構爆感染　雙北2家釀71人染疫

▲全台已有30家長照機構出現確診。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／綜合報導

新冠疫情除了延燒到醫院，發生醫護確診事件，近日也傳出北市及新北2長照機構爆發群聚感染，甚至出現死亡案例。據指揮中心統計，全台有30家長照出現確診個案，其中又以北市信義長照機構38人、新北土城長照機構33人染疫較具規模。不過，醫療應變組副組長羅一鈞強調，不用過於擔憂，醫療人員會傾盡全力照護，減少重症或死亡可能。

羅一鈞表示，除了醫院醫護之外，長照機構的感染大多都是從外面進入的，因為住民都在機構裡，可能會是訪客、工作人員或外出造成感染。而目前已掌握30件長照機構確診情形，大多屬於零星。至於較大規模的群聚事件，北市公布的信義區的老人長照中心有27個住民及11位工作人員染疫，不幸有7人過世，住民年紀平均為80多歲。

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另外，新北市土城的長照機構有25位住民、8位工作人員確診，其中1名99歲女性，有中風及肺部疾病，不幸過世。

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

雖然羅一鈞在指揮中心記者會上強調，不用過於擔憂在長照發生感染，就會有很多死傷慘重情形，「我想不管防疫或醫療人員會把事件控制好、把人員照顧好，減少重症死亡影響」。但雙北市長紛紛提出調整疫苗施打策略，把長照機構的工作人員接種順序往前調整，防止他們在外面被感染，再傳染給安養機構的老人。

北市方面甚至直接宣布，北市長照機構共3900名工作人員，順位將提前與基層診所醫護相同，4日開始施打疫苗。

▲醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

指揮中心發言人莊人祥則表示，長照機構人員部分，指揮中心已經在規劃將接種序位往前調整一至二序位，目前正在簽核中；至於北市想要調整長照人員優先接種，他回應，還是以一至三類為優先接種，等這三類對象都完成接種後，可彈性調整疫苗用於長照人員。