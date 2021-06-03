「加油站手機掃描實聯制」駕駛問：危險嗎？　員工20字解答

記者黃翊婷／綜合報導

受到新冠肺炎本土疫情影響，許多店家都會要求顧客落實實聯制，一名駕駛日前在臉書「爆系知識家」PO文詢問，因為部分加油站仍設有「禁用手機」的警語告示，所以很好奇如果在加油站使用手機掃描QR code，是否會發生危險。沒想到這篇文章意外掀起網友熱議，還釣出現職加油站員工解答，「給你一個觀念，只要別在加油途中接電話就好了。」

▲加油站都設有「嚴禁煙火」的告示。（示意圖／記者張一中攝，與本文當事人無關）

由於現在疫情嚴峻，去哪幾乎都要實聯制，原PO提到，因為政府宣導過加油站禁止使用手機，這才產生疑惑，「請問，加油時用手機掃QR code，會有危險嗎？感謝大家。」

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結果文章一公開，許多有相同疑惑的網友也紛紛留言表示，「我也很納悶，有時候去加油站，上面有貼公告，加油時請勿使用手機，然後旁邊又貼一個公告，支持行動支付工具，我到底該用還是不該用？」

沒想到意外釣出一名現職的加油站員工跳出來解答，「給你一個觀念，只要別在加油途中接電話就好了。奇怪了，這個話題我記得以前有人有問過，到現在還是有人拿出來問。」

▲原PO臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

另外還有上過勞安課程的網友表示，「有上過課的應該看過不少在加油站用手機然後引發爆炸的影片，現在比較不會發生的原因，應該是『加油槍加了油氣回收』，所以大幅減少油氣揮發問題，加上手機的進步（包括幾乎都不能換電池）、基本防水功能，都減少可能產生火花跟靜電的機率。」

至於在加油站到底能不能使用手機，事實上，引發加油站爆炸的原因大多是車子未熄火、抽菸、靜電產生火花等等，使用手機導致爆炸的機率微乎其微，先前公視節目《流言追追追》也做過實驗，在充滿油氣的環境下撥打電話，並不會引起爆炸意外，也就是說正常撥打電話、滑手機等行為並沒有危險性，現在就連中油也推行手機支付「中油Pay」，代表在加油站使用手機是安全的。