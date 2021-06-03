「整天送餐噴酒精很傷手吧」　外送員一句話讓台中女嘆慚愧

記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎疫情尚未趨緩，不少人的生計大受影響。台中一名女網友2日晚間在臉書「爆怨2公社」PO文分享，當日透過外送平台點餐，來的是一位年約50、60歲的男子，於是隨口詢問「整天送餐都噴酒精很傷手吧」，沒想到對方只回答一句「如果疫情到了四級就沒辦法外送」，頓時讓她覺得好慚愧。

▲疫情衝擊各行各業，外送員的工作也大受影響。（示意圖／記者林敬旻攝，與本文當事人無關）

原PO提到，因為疫情嚴峻的關係，原本對外送平台送餐不太安心，覺得就算是無接觸取餐，也有可能染疫，無奈當時時間太晚，只好點了外送，並在時間到了之後出門自取餐，「結果不自取還好，一自取真是讓我好慚愧。」

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原PO描述，送餐的外送員是一名年約50、60歲的男子，臉上戴著防護面罩，車上還裝有疑似紫外線的燈，正好照在保溫箱的方向，打開保溫箱前，他還噴了5、6下酒精消毒雙手，最後才拎著袋子的一角把餐點拿出來，「看到這裡我忍不住問，『整天送餐都噴酒精很傷手吧』，結果對方回答，『沒辦法啦！如果疫情到了四級就沒辦法外送』。」

▲頻繁使用酒精消毒雙手，可能會導致手部乾癢、粗糙。（圖／記者周宸亘攝）

原PO坦言，從外送員的話中聽得出些許無奈，頓時覺得自己先前想法不太妥當，「不應該以有色眼光看待他們」，畢竟當大家害怕到外頭買東西、不方便外出時，外送員卻要冒著風險為生活打拚，大家都是人生父母養，同樣害怕染疫，所以她想透過這篇文章向外送員以及受到疫情影響的大家說一聲「辛苦了」。

其他網友看完原PO分享的取餐心得，紛紛留言表示，「妳的PO文非常有正能量」、「外送員跟物流人員真的很辛苦，還有工地的施工人員、第一線防疫人員和清潔人員，希望大家能多些同理心，一起加油，度過疫情」、「生活不容易，尤其這當下，大家都不容易，互相加油撐過去」。