91歲翁染疫離世！自責害全家被隔離　兒視訊告別一幕讓醫護淚崩

▲本土疫情延燒，雙北醫療量能緊繃。（資料圖／記者徐文彬攝）



記者崔子柔／綜合報導

一名91歲染疫老翁昨（2）日病逝，醫護人員指出，老翁一直對自己確診、讓全家人要隔離相當自責，現在又規定病逝者遺體要在24小時內火化，老翁兒子只能透過視訊向父親道別，讓一旁的醫護人員看了相當不捨、眼眶泛淚。

照顧老翁的醫護人員昨日在臉書發文表示，老翁生前經常前往龍山寺拜拜，出現咳嗽症狀後確診入院，在專責病房期間，雖然老翁病況不穩定，但非常配合醫護人員進行照護工作，還經常向他們致謝。

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「每次一敲門進去，爺爺就會盯著你，好像是終於有人來陪我的那種感覺，看你在幹嘛，就像怕被人遺忘」，該名醫護人員表示，老翁常為自己忘記如何吞嚥向她道歉，還不斷懇求說想回家，「剛進來的時候，還很自責的說，自己是壞人，自己害全家被隔離，自己不應該亂跑的」。

▲醫護人員在臉書發文。（圖／翻攝自Facebook）



老翁昨日上午不幸離世，全在隔離的家屬都無法見他最後一面，兒子透過視訊向他道別指出，「好好跟菩薩走，家裡我會顧好，我會把你跟媽媽放在一起」，站在一旁的醫護人員難忍不捨情緒，眼眶全佈滿了淚水，只能免強堅持著讓手機不晃動。

「入行7年了，看了多少死亡，但這次特別有感觸內心也格外脆弱」，該名醫護人員表示，死者就是一個住在萬華的老人家，每天沒事到廟裡拜拜，再正常不過，他真的沒有錯，「那些不知檢點，逃院的，砍傷醫護人員的，霸凌醫護人員的，我就問你們到底知不知足？懂不懂珍惜？腦袋都在想什麼？」