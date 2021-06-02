低溫宅配大爆量！交部出馬協調　「嘉里大榮」還能救援接單

▲低溫宅配貨量遽增，三大物流發公告調整部分地區的低溫配送。（圖／翻攝自「終結血汗物流－台灣貨運倉儲產業工會」臉書粉專）

記者賴文萱／台北報導

受到近日疫情升溫影響，低溫貨物數量大幅增加，導致部分貨運業者運能不足，暫停收受送往於基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市等縣市低溫貨件，對農漁牧產品流通可能造成衝擊。有鑑於該等產品直接關係疫情期間基本民生需求，交通部長王國材昨日第一時間立即責成幕僚單位與相關貨運業者溝通協調外，今（2）日早上召開會議確認，目前嘉里大榮公司尚有運送餘裕可配合協調。

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目前提供低溫運送服務較具規模的貨運業者包括嘉里大榮、統一速達、新竹物流、宅配通等，其中嘉里大榮公司目前運能尚有餘裕。王國材特別商請該公司同意協助解決現階段運能不足問題，因此，近日有農產運送需要者，可進一步洽詢嘉里大榮公司各地分區營業處所辦理。

▲近期低溫宅配大爆量，交通部出手協調。（圖／翻攝自終結血汗物流－台灣貨運倉儲產業工會FB粉絲專頁）

至於統一速達、新竹物流、宅配通等公司則會利用6月1日至6月4日暫停服務期間，儘速消化既有貨件，並檢討營運策略，期滿立即恢復運送。另新竹物流公司已預計於近期陸續擴充300輛低溫配送車輛投入營運。

交通部並與農委會、公路總局、四大貨運業者建立溝通、聯絡平臺，後續農漁牧場倘遇產品配送問題，可直接向農委會提出，並由該會統籌需求後與貨運業者商議，必要時公路總局亦會進一步協調。

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