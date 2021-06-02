3＋11無會議紀錄是因「案件多」　藍議員：4月中疫情有大爆發嗎？

▲桃園國際機場入境畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

監察院2日宣布調查國籍航空長程航班機師隔離制度縮短為「3＋11」，是否與疫情大爆發有無關聯，並究明相關決策過程；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則說，每天會議多、案件多，沒辦法每一場會議都做會議紀錄。對此，國民黨台北市議員李柏毅質疑，4月中有本土疫情大爆發嗎？哪來的每天案件很多，指揮中心可以公布一下當時都在忙什麼案件嗎？

國內疫情大爆發，在野黨究責縮短航空業長程航班機師隔離制度為「3＋11」（居家檢疫3天採檢陰性再自主健康管理11天）為防疫破口，並追討會議紀錄；但衛福部疾管署則表示，國籍航空公司機組員的防疫健康管控措施已多次滾動修訂，自調整經指揮中心疫情監測組、邊境檢疫組、社區防疫組、醫療應變組及專家等討論，自2021年4月15日起調回2020年檢疫管理模式及增加核酸檢測，未作成會議紀錄，並於記者會對外宣布。

監察院2日表示，近來爆發新冠肺炎本土疫情，輿論認為因指揮中心將國籍航空機組員返國檢疫措施，由「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性再自主健康管理9天）調整為「3＋11」所致，相關決策過程似未見完備。為究明實情，監察委員浦忠成及蘇麗瓊日前申請自動調查。

監察院也指出，我國過去1年防疫有成，新冠肺炎在本土僅有零星案例，然國籍航空機組員返國檢疫措施放寬後，本土疫情即大爆發，究放寬檢疫措施與疫情爆發有無關聯？放寬檢疫措施有無作成會議紀錄？與會單位與人員為何？相關決策過程是否符合傳染病防治法、港埠檢疫規則等規定？有無相關行政責任？確有深入調查之必要。

同日下午，陳時中在記者會上被詢問此事，他則說，一年多來，很多沒辦法做成的會議紀錄，但是後來都會走公文的程序，每天會議這麼多，沒有辦法每一樣都做，且有時候是跟著會議紀錄來走公文，既然會議一開完馬上就要批公文，所以事實上沒有要求每一場會議都要有會議紀錄，行政上不完備的，要請監委見諒，「確實每天案件都非常多」。

對於陳時中的說法，李柏毅在臉書質疑，「請問指揮中心：4月中那時有本土疫情大爆發嗎？哪來的每天案件很多？可以公布一下當時都在忙什麼案件嗎？」