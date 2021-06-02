「好像有降又有升！」指揮中心3問答　鄉民聽懵了：有會議沒紀錄？

▲記者會上，多題問答讓網友聽得霧煞煞。（圖／衛生福利部疾病管制署）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日下午2時照常舉辦記者會，公布國內疫情，也回答記者問題，不過今天的問答卻讓網友一頭霧水，PTT紛紛有人問卦「分流管制 好像有下降 又好像有上升？」「一直說有疫苗 但不知道廠牌？」「什麼樣的會議不需要會議紀錄？」直呼指揮中心的答案讓人有聽沒有懂。

2日下午疫情指揮中心記者會進行時，多個記者問答讓網友越聽越傻眼，引爆PTT一陣討論，有人就爆卦道，指揮官今日政令宣導，「分流管制好像有下降，有時候又好像有上升，大家還是要做好減少出門、上班分流、戴好口罩」，讓網友不禁吐槽「好像在講廢話，又好像不是」、「在有與沒有之間啦」、「我是誰？我在哪？現在要幹嘛」、「薛丁格的確診？」

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▲0602流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

接著是問卦「一直說有疫苗 但不知道廠牌？？？」鄉民就表示「剛剛指揮中心說『我們知道6月會有200萬劑，但不知道廠牌」，忍不住傻眼「不是啊！你既然不知道什麼廠牌會來，你200萬劑是怎麼估來的？」還有人直嗆「所以我們是不是買疫苗福袋？開了才會知道是哪一牌疫苗 ？」「所以到底誰知道？」

還有網友問卦「沒有疫苗，一直講疫苗怎麼打的用意是？」說他難得看防疫記者會，但看到指揮中心說「已經規劃好疫苗進來要怎麼打」，心中直冒出納悶的OS「啊重點不就現在沒疫苗……為何強調疫苗要怎麼打，用意是啥？」

除了疫苗很多人討論，還有一個話題也讓鄉民看傻，「剛剛部長針對3+11沒有會議紀錄做說明，大意是，每天案件很多、會議很多，沒有會議紀錄，要請監委見諒啦！」不少網友紛紛感到疑惑與不滿「什麼樣的會議不需要會議紀錄？」「沒有會議紀錄，總有會議錄音吧？？」「開會不用會議紀錄是什麼樣的公司？」