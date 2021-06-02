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孩子12歲生日宴席開18桌...7名攝影師伺候　壽星母親：不辦沒面子

▲12歲生日宴為山西、陝西及內蒙古一帶，代表孩子成年的一種習俗。（圖／翻攝新華社）

▲12歲生日宴為山西、陝西及內蒙古一帶，代表孩子成年的一種習俗。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

住在山西太原的李女士近日替12歲的女兒舉辦生日宴，選在當地一家中高級飯店席開18桌，一桌要價2000多元人民幣（約8600元新台幣），菜色包括遼參、清蒸海斑魚、生蠔、烤鴨、鮑魚等。李女士表示，「本來我們家是沒有這傳統的，但孩子說學校裡的同學都辦，自己不辦沒面子。」

▲太原一間五星級飯店舉辦的12歲生日宴主舞台佈置。（圖／翻攝新華社）

▲太原一間五星級飯店替孩子12歲生日宴準備的主舞台佈置。（圖／翻攝新華社）

《新華社》報導，在太原市一家五星級飯店舉辦的12歲生日宴上，宴會廳用粉色花朵裝飾，舞台是一個粉色城堡，上面擺放著三層蛋糕塔，小丑、魔術表演輪番登場。典禮開始後，生日宴的主角和她的父母走過紅毯，登上舞台，向來賓致辭。這位過生日的孩子還現場表演了小提琴獨奏。

整場宴會耗時約30分鐘，現場還動用了7名攝影師，甚至出動搖臂攝影機。據飯店銷售人員透露，這場生日宴擺了20桌左右，每桌餐費3000多元，裝飾、儀式、攝影攝像等費用高達20萬元人民幣（約86萬元新台幣），完全不遜於一場婚宴的價格。

據了解，12歲「開鎖」是山西、陝西、內蒙古一帶流傳的民間習俗，不過，12歲生日宴近年卻「走味變調」，成為炫富拼面子的場合。

山西通寶育傑學校小學王玉娟老師指出，這個年齡的孩子對很多事情都似懂非懂，頻繁參加生日宴，不僅耽誤學習，也會產生攀比心理。

此外，頻繁的12歲生日宴在一定程度上也加重人情負擔。太原市萬柏林實驗中學一名學生便提到，「我過12歲生日的時候，爸媽就說要大辦一下，把禮金收回來。我也覺得對，以禮換禮嘛。」

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