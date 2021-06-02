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屏東高階警察異動　行政科長賴宏偉接任交通隊…另增4副分局長

▲屏東縣政府警察局 。（圖／民眾提供）

▲屏東縣政府警察局 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局交通隊等6名高階警官異動，新任交通隊長由行政科長賴宏偉接任，原交通隊長魏坤男轉任公關科長；另7個所屬警分局中，除枋寮、恆春外，包括東港、潮州、里港、內埔4個警分局都新增一位副分局長，交通隊也增加1位副隊長，並由年資10多年的組長直接陞任，讓他們喜出望外。

屏東縣警局7個警分局，屏東警分局屬於繁重分局，設有2位副分局長，其他6個分局各有1位副分局長；縣警局報請警政署增加里港、內埔、潮州、東港4個分局各1位副分局長職務獲准，預計本月進行調整。

根據警光雜誌報導，里港分局組長李俊儒調陞副分局長；縣警察局督察員劉程遠調任秘書；縣警察局督察員蕭君調任局員；潮州分局組長阮志強調陞恆春分局副分局長；縣警察局巡官王偉晉調任民防指揮管制所技士。

由於恆春分局副分局長原本是吳政杰，在阮志強發佈接任該職務，吳政杰職位勢必做調整；里港李俊儒發佈調陞，卻未發佈接任分局，因此整個人事作業，還待縣警局進一步調整後才能發佈。

這次人事令最令人矚目的是新任交通隊長賴宏偉，他出身刑事系統，接任科長未久，接掌交通隊；原交通隊長魏坤男調任公共關係科科長；原公共關係科科長黃榮山調任行政科科長；秘書科科長柯朝評調任防治科科長；防治科科長劉坤宗調任後勤科科長；後勤科科長陳金彰調任秘書科科長。

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