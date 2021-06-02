「大規模接種計畫」3大面向曝光！基層診所、社區接種站納入施打





▲AZ疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內發生社區本土疫情，接種疫苗、提高疫苗覆蓋率被視為控制疫情的重要手段，陳時中日前已經宣告6月份將有200萬劑疫苗到貨，今日下午進一步公布大規模接種計畫，包含納入基層診所、社區、大型接種站，另建立疫苗接種預約平台，提供民眾預約服務。

陳時中日前宣布，根據疫苗到貨時程，6月可望有200萬劑，到了8月包含國產疫苗在內，可以取得累計1000萬劑疫苗。談到最新疫苗抵台進度，陳時中坦言，疫苗進入台灣，因為國際搶貨等因素，沒有辦法完全操之在我，當時說6月疫苗預計有這樣的數目，也希望努力趕快打完，大規模接種計畫已經做好相關規劃。

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中央流行疫情指揮中心今(2)日表示，為保障國人健康，使國民即早獲得群體免疫保護力，將推動COVID-19疫苗大規模接種作業，並陸續辦理整備作業，包含三大面向：

一、 持續擴增COVID-19疫苗接種合約醫療院所，納入基層診所共同提供接種服務。

二、 訂定「COVID-19疫苗接種站設置作業指引」，推動包含社區接種站、大型接種站及外展服務等疫苗接種站設置，並透過醫療院所人力及衛生福利部護理及健康照護司所招募籌備之疫苗注射護理隊人力，共同協助設置工作。未來公務機關、軍營及企業等，可藉由外展服務，安排疫苗接種以即早獲得保護力。

三、 建立「疫苗接種預約平台」，提供民眾預約服務，增進接種便利性。

指揮中心表示，後續疫苗逐續到貨，將運用大規模接種作業，推動COVID-19疫苗全民接種，保障全民健康。