還敢連結！網約天菜來薄紗恐龍　高雄男被逮：現選擇少暗暗都一樣

記者吳奕靖／高雄報導

疫情嚴峻，三級警戒期間「賣淫」被視為警方重點稽查項目之一，雖然近期不少「跑單幫」的被抓，不過還是有人學不乖，照常「淫業」，高雄市警方就在85大樓的日租套房當中，抓到一名穿著薄紗的印尼籍女子從事賣淫，她向警方表示「疫情期間還是得要顧肚子」。

▲高雄市一名男子前往日租套房買春，結果被抓！賣淫女子是印尼籍失聯移工 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市苓雅分局就接獲檢舉，表示在85大樓的日租套房當中疑似有人從事賣淫，員警埋伏在套房外面，等到套房門一打開，立刻表明身份要了解情況，不知道是不是被警方給嚇到了，剛走出門的男子坦承自己剛打完全套炮，而且一炮2800元，當場讓賣淫女子低下頭，說不出一句話。

▲高雄市一名男子前往日租套房買春，結果被抓！賣淫女子是印尼籍失聯移工 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

賣淫女是35歲的印尼籍女子，去年1月期間合法申請來台擔任看護，一開始是在新北市三重工作，但是過了6個月，自己覺得體型嬌小瘦弱，無法負擔看護工作，所以在6月就從雇主家逃跑，但是為了經濟來源，開始從事賣淫工作，之後南下高雄。



凃姓男子表示，疫情期間平日無聊在家上網，所以瀏覽臉書貼文後發現某帳號疑似有散佈性交易之訊息，透過臉書加入好友並私訊該女子後，雙方約定在印尼籍女子之租屋處進行全套性交易。雖然來了之後，跟期待有明顯落差，但是近期因為警方抓得嚴，所以「選擇不多」，男子還是硬上，私下跟員警透露「暗暗都一樣」！

這名印尼籍女子表示雖然知道是疫情期間，但是沒有收入來源，也不是辦法，只好繼續「淫業」，現在被依照依社會秩序維護法相關規定送辦，同時不排除會被遣送回國。

▲高雄市一名男子前往日租套房買春，結果被抓！賣淫女子是印尼籍失聯移工 。（圖／記者吳奕靖翻攝）



女孩想要的都在這

【更多新聞閱讀】

高雄凌晨砸車1男受傷 3小時後3煞走後門進飯店「鐵鎚砸玻璃」

特權打疫苗犯哪一條？黃昭順神隱 陳其邁等台北「關鍵回覆」

5煞主場優勢襲擊！台南男高雄討1萬情債 遭砸車刀棍伺候眼角濺血

獨／高雄連鎖早餐店傳4人疑染疫 店長發足跡文：對不起！確診了

獨／要快！讓越多人打第一劑疫苗...泌尿名醫：基層診所準備好了

嗆拒戴罩員工「明天別來」 高雄霸氣老闆贈警600片防護面罩

反韓大將196字文狂轟蔡政府：搞政治算計！不顧人民生死

快訊／台北造冊卻在高雄打疫苗！前立委被爆特權 黃昭順說話了

獨／暫不調漲油價！ 高雄民營加油站霸氣開第一槍

防疫拚生計！高雄活蝦餐廳苦撐不裁員 「巨大佛頭鍋」推得來速