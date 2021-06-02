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龍捲風突襲哈爾濱釀1死16傷　土黃色風柱橫掃百棟民宅受損

記者魏有德／綜合報導

黑龍江哈爾濱的尚志市昨（１)日突遭龍捲風襲擊，部分民眾躲避不及，造成1死16傷。部分民眾直擊龍捲風肆虐的場景，只見土黃色風柱先是在田野間移動，捲起層層風沙，緊接著，風柱進入城區，不少民宅經不起強大風勢摧殘，只留下遍地滿目瘡痍的痕跡，也造成近百棟民宅不同程度受損。

▲龍捲風進入城區後，路徑上的民宅無一倖免。（圖／翻攝北京日報）

▲龍捲風進入城區後，路徑上的民宅無一倖免。（圖／翻攝北京日報）

《北京日報》報導，尚志市遭受龍捲風和冰雹強對流天氣，造成該市帽兒山鎮、烏吉密鄉、河東鄉、長壽鄉等4個鄉鎮不同程度受災。經初步統計，累計報告傷亡17人，部分廠房、冷庫、牛舍、雞舍、農田受損，現轉移安置村民243人，風災造成148間房屋倒損，初步估計經濟損失512萬元（單位，人民幣）。

▲民眾拍下龍捲風在田野間肆虐的場景。（圖／翻攝北京日報）

▲民眾拍下龍捲風在田野間肆虐的場景。（圖／翻攝北京日報）

氣象專家指出，龍捲風產生於強烈不穩定的積雨雲中。它的形成與暖濕空氣強烈上升、中高層冷空氣及地形作用等有關。龍捲風生命史短暫，一般維持幾分鐘到十幾分鐘，但破壞力驚人，能把大樹連根拔起，把建築物吹倒，或把部分地面物捲至空中。

對於大陸東北地區近年發生的龍捲風侵襲事件，氣象專家則認為是偶發情況，累積的發生案例不多，實屬罕見。

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