江蘇17級龍捲風過後...如炸彈襲擊　轎車頂砸出大洞

記者任以芳／綜合報導

大陸江蘇省蘇州市、武漢14日接連發生異常天氣，龍捲風突然來襲。其中，蘇州市盛澤鎮局部電力設施和多處房屋受損。透過空拍畫面顯示，龍捲風肆虐後景象有如炸彈襲擊，千瘡百孔，屋頂吹翻，許多鋼架攔腰折斷。根據當地氣象單位預測，初步研判為EF3級龍捲風，中心最大風力17級。

▲大陸蘇州市盛澤鎮遭受龍捲風侵襲。（圖／翻攝 新京報）

透過《新京報》空拍畫面顯示，很多幹道路邊的樹木全部倒塌，建築上金屬圍擋結構發生了嚴重變形，部分地區已拉起警戒線。其中一區廠房屋頂被掀開，輕鋼架散落，好像遭到炸彈攻擊。

▲龍捲風吹落石塊砸爛車頂。（圖／翻攝 新京報）

不少居民車子被龍捲風襲擊，車頂被砸出一個大洞，還好躲到車裡民眾緊急汽車逃命。民宅區也很慘，強風捲起厚厚土塵，掩埋遮蓋不少建築物陽台、屋頂，局部電力設施、多處房屋受損。

《中新社》報導指出，蘇州盛澤鎮受龍捲風影響，截至15日淩晨5時，搜救結束。災害造成4人死亡、149人輕重傷，已送往醫院治療。蘇州消防已累計調集16個消防隊站，35台消防車、197名指戰員及2隻搜救犬到場救援。

據統計，大陸春季和夏季為龍捲風多發季節。 4-8月龍捲風個數佔全年的91.7%，其中4月、7月龍捲風分別佔全年的18.5%和29.5%。 又以午後到傍晚最為多見。其中，長江中下游地區從4月和7月是龍捲風的多發地區。長江三角洲也是大陸龍捲風多發的地區，南通最多，蘇州次多。

▼ 大陸長江中下游地區從4月和7月是龍捲風的多發地區。（圖／翻攝 新京報）