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京元電爆2移工確診！宿舍周遭大消毒　里長憂心：鄉親不敢出門

▲京元電1日驚爆有2移工確診，公所2日上午到宿舍周遭加強消毒工作。（圖／記者黃孟珍攝）

▲京元電1日驚爆有2移工確診，公所2日上午到宿舍周遭加強消毒工作。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

IC封測大廠京元電子，1日下午驚爆2外籍員工確診，廠區已針對2人的作業區域，30日連夜完成加強消毒；但位在廠區對面的員工宿舍，社區周遭的民眾卻個個憂心忡忡。里長黃輝松表示，這裡的移工加起來超過3000人，比當地居民還多，如果爆發群聚感染，後果將不堪設想，希望可以設置篩檢站，讓里民放心。

竹南鎮長方進興表示，接獲通報後，已即刻前往京元電進行消毒工作；但附近大大小小的工廠，他們的外籍移工幾乎宿舍都安置在這個社區，群聚感染的機會相當大，所以上午趕緊加派人手消毒全里；雖然大家都有一定程度的防範措施，但還是有一定的風險，也希望縣府單位可以公告附近外籍商店可以暫時歇業，避免群聚效應的擴大。

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▲▼京元電附近社區，周遭工廠的移工宿舍幾乎都在這，人數多達3000多人，也讓當地居民不免擔心群聚效應爆發，公所也加強社區的消毒 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼京元電附近社區，周遭工廠的外籍移工宿舍幾乎都在這，人數多達3000多人，也讓當地居民不免擔心群聚效應爆發，公所也加強社區的消毒 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼京元電附近社區，周遭工廠的移工宿舍幾乎都在這，人數多達3000多人，也讓當地居民不免擔心群聚效應爆發，公所也加強社區的消毒 。（圖／記者黃孟珍攝）

黃輝松無奈的說，這裡光外籍移工人數加起來就超過3千人，比當地里民數還多，很多居民都向他表示，到處都是外籍移工的足跡，害得他們都不敢出門，確診事件爆發後，更是憂心自己是不是會被傳染；黃松輝強調，里長無法禁止這些移工的活動，但希望縣府單位可以在這人數這麼多的里加設篩檢站，讓當地民眾及移工都能放心過生活。

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