17歲少年愛上已婚女！遭抓包8F跳下慘死　爸翻對話崩潰：是他乾姨

▲38歲人妻偷情17歲少年。（圖／翻攝自搜狐千里眼）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西西安一38歲人妻的丈夫於清明節，氣沖沖找到任姓男子，怒斥後者的17歲兒子與自己妻子偷情，已經影響到了自己家庭，現在更鬧到離婚。任男詢問兒子後，兒子並不承認此事。他隨後與兒子起爭執，沒想到兒子竟從8樓跳下，當場身亡。

據《搜狐千里眼》報導，任男回憶，自己知道後覺得不可思議，憤怒打了孩子，搧了孩子兩巴掌，還踢了一腳，「但孩子沒承認這個事，隨後就做了極端行為。」

事發後，任男修好了兒子手機，才發現兒子和女方近半年疑似戀愛的聊天紀錄。他後悔稱，「女方是和我們一個村的，也是孩子小時候就認的乾姨，她是從小看著我兒子長大的，直到事發後我才知道此事，不然早知的話肯定會引導孩子。」

▲兩人談戀愛的聊天紀錄。（圖／翻攝自搜狐千里眼）

據悉，該人妻半年來，共轉了30多次紅包，給了死者大約5000餘元（人民幣，下同）。對此，爸爸怒斥，該女引誘兒子是導致這起悲劇的主要原因。

事發時，該人妻為一學校教職工，之後已經離職。

網友看後驚呆稱，「這事雖然用不著分誰錯的多，但38女是明知故犯，17男誤入歧途」、「就是怪30多歲的那個吧，跟性別沒關係」、「雖然男孩自己有責任，但這女的歲數這麼大，更應該懂道理吧，怎麼這樣呢」、「這女的受到懲罰了嗎？那個男生是未成年哎」。

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