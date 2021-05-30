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20歲辣模「當著男友面」跳樓亡！生前黑暗8hrs曝光：她是第三者

▲▼窗戶,抑鬱,跳樓,輕生,焦慮。（圖／CFP）

▲深圳一辣模當著男友的面，墜樓身亡。（示意圖／CFP，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

去年4月，深圳一模特小周（化名）與卓姓男子建立戀愛關係，戀愛期間，二人分分合合。當年8月2日，卓男進入房間後不到半個小時，小周便跳樓身亡，而男方事後稱，當時喝多了在休息。事发前小周被懷疑出軌，微信中男友辱罵內容不堪入目，並有「妳自己死掉可以嗎」等字句。

據《大洋網》報導，據死者母親稱，小周生前是樂觀、陽光的姑娘，與家人、朋友相處和睦，沒有任何輕生的誘因和傾向。當天凌晨，直至卓男來到住處後，小周便跳樓身亡，而當時室內只有小周和卓男二人。母親認為，小周的死亡與卓男有直接關係，雙方之間的矛盾和爭吵是造成小周死亡的直接誘因。

卓男卻辯稱，對於小周的突然跳樓身亡，他深感惋惜和悲痛，但他不存在任何過錯，也無法通過合理的注意，預見到悲劇事件的發生，「小周的死亡完全是突發意外。」卓男認為，極有可能是基於母親不幸的婚姻家庭以及對小周的影響等情況下所發生的意外事件。他進一步稱，自己不應承擔任何賠償責任。

雙方各執一詞，當晚到底發生了什麼，讓一個20歲的女孩墜樓結束生命？法院調查發現，小周此前和一個女同事合租住一社區的901室。2020年4月起，她與29歲的卓男交往。母親稱，小周沒有固定職業，有時做車模。

交往期間，因感情問題以及與此相關的人際關係產生矛盾，二人時有爭執、復合。2020年8月1日約21點，卓男打電話讓小周到其上班的地方，並在下班後與其朋友吃飯喝酒。8月2日凌晨2點多，一行人去某酒吧繼續喝酒。小周不久之後自行離開酒吧，卓男的朋友以及酒吧工作人員目睹雙方臉上有生氣的表情，小周坐上計程車後抹眼淚。

小周離開之後，兩人互有撥通電話以及發微信行為。卓男微信中懷疑小周與其他人有染，小周一直否認說「我沒有」，他所發微信中有對小周各種不堪入目的辱罵內容，並有「再見到妳我殺了妳」、「妳自己死掉可以嗎？」等話。

小周至2日凌晨4時48分還在撥打卓男電話，5時3分，卓男致電小周說要去找她，5時16分，卓男到達小周家樓下，之後兩人回到901房。大約10分鐘後小周從901房墜樓。5時40分左右，警方到達社區處理。

庭審中，卓男稱，小周來1樓接他時，還與保全聊天聊得嘻嘻哈哈的；因他喝酒太多，因此進901房間後躺倒休息，「直至聽到異常響聲，到處找尋小周，最後發現小周從陽臺墜樓。」

小周死亡後，卓男並未與小周的父母聯繫。他稱，「我怎麼敢面對她的爸爸媽媽呢？」但自己「很心痛」。在接受警方和法庭詢問時，卓男承認，他此前已有女朋友，並且以結婚為目的，在與小周交往中，也一直與這名女友保持男女朋友關係。卓男承認，小周此前與其爭吵、分手，是因為知道自己另有女朋友。

法院日前審理後指出，卓男未構成犯罪，但並未免除其在民事上的賠償責任。一審判決，卓男賠償小周父母死亡賠償金37萬餘元（人民幣，下同），賠償喪葬費1.4萬餘元。

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