門口寫紅字控「嫖妓」　整型醫女友輕生亡！家屬提告結果曝

▲廖姓整型外科醫師不想接電話和女友吵架，回家卻發現人已在家中上吊身亡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

廖姓整型外科醫師因被同居女友發現旅館發票，2人為此大吵一架，隔天廖醫整天不接女友電話，回家就看到旅館發票被貼在門口，上面用紅筆寫著「整形外科醫師嫖妓」，廖趕緊開門發現女友在家上吊身亡，女友家屬指控廖醫無視死者揚言自殘，涉嫌加工自殺，但台北地檢署調查認為，廖只是消極不理會，沒有教唆或幫助自殺，26日處分不起訴。

據了解，年近40的廖姓整型外科醫師在2020年10月間，被同居女友發現2張旅館發票，女友質疑廖醫和別人去開房間，2人為此發生爭執，隔天，廖醫和人外出用餐，女友不斷打電話、傳LINE要找人，揚言再不接「死給你看」，廖醫怕又起爭執，索性不接不回，以為晚一點女友氣就消了。

沒想到廖醫回家就發現，女友倒在家中身亡，法醫鑑定無外力介入，家屬質疑，廖醫明知死者要對自己不利，卻不理不睬，放任死者上吊，涉嫌加工自殺罪，但是檢察官根據現場門口發現的旅館發票，比對認為廖醫說詞可信，頂多是消極不理會死者說要自殘的話語，並沒有教唆或幫助死者自殺，因此處分不起訴。

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