慈濟也出手！拚買「莫德納、嬌生」疫苗　佛光山今接洽原廠

▲鴻海創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

國內爆發新冠本土疫情，疫苗供不應求，陸續有企業團體提出盼購買疫苗來捐贈。目前除了鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會已經遞交正式文件、向政府申請採購500萬德國BNT疫苗外，佛光山也表達要購買嬌生疫苗。如此之外，慈濟基金會也有買疫苗意願，目前鎖定莫德納、嬌生等兩個疫苗。

鴻海創辦人郭台銘透過永齡基金會全力爭取購買德國BNT疫苗空運直達台灣，目前已完成主管機關所需8項內容，備齊公文與文件，於6月1日中午12時向衛生福利部食品藥物管理署遞件完成。曾馨瑩表示：「責任重大，完成交件程序，希望政府能聽見人民的心聲。」

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▲高雄佛光山。（圖／ETtoday資料照）

另外也有購買疫苗意願的佛光山，國際佛光會中華總會總會長趙怡接受《ETtoday 新聞雲》記者訪問時表示，目前購買疫苗進度分兩部分，一邊跟政府主管機關磋商如何合作，，預計今天(2日)就會和藥廠接觸洽談細節。

根據《聯合報》報導，外傳慈濟也有意提案申請，花蓮慈濟醫院院長林欣榮證實有意協助購買，目前鎖定莫德納、嬌生，正與原廠接洽中，尚未發文給指揮中心，若接洽成功，將由至善基金會發文給指揮中心。

▼中華民國佛教慈濟慈善基金會義工。（圖／ETtoday資料照）