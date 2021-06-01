金門27人抗篩遭開罰「最重1.5萬」！3離島逆時中　不甩中央仍快篩

記者柯沛辰、林名揚／金門報導

金門、馬祖、澎湖3個離島步調一致「逆時中」，不甩中央疫情指揮中心宣告違法、撤銷，對入境旅客實施全面快篩。金門縣政府表示，截至1日晚間共有5班機抵達，236人入境，但其中27人不配合快篩，將依法全數開罰，最重可處1萬5000元罰鍰。

繼澎湖5月31日出現確診案例後，台灣離島僅剩金門仍是「淨土」。為了嚴防疫情擴散，金門、澎湖、馬祖3離島決定，即日起只要抵達機場的民眾，就必須強制配合進行快篩，若民眾不願配合，將依《傳染病防治法》第70條裁罰3千到1萬5000元罰鍰。

▲金門、澎湖、馬祖同時宣布，6月1日起抵達機場的民眾全面實聯制。（圖／金門縣府）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中1日再次強調，疫情期間須按指揮中心規劃辦理防疫措施，連江縣、澎湖縣及金門縣政府公告規定違反《傳染病防治法》，撤銷其公告。

不過，金馬澎三縣不為所動，更引用立法院黨團協商附帶決議，強調地方無意與中央對抗，但離島醫療資源與台灣本島有很大落差，必須採取相關措施保護縣民。澎湖縣政府發言人陳其育更直言，「如果中央不能保護澎湖，請不要阻礙澎湖自我保護！」

▲有旅客不願快篩，一下飛機就落跑，現在縣府將開罰。（圖／記者林名揚攝）

金門縣政府1日傍晚表示，尚義機場今天共有5架次航班抵達，其中3架次篩檢率都是100％，但有2架次出現乘客不願配合情況，總計到站236人、篩檢208人，總篩檢率89％，1人陽性，經送金門醫院做PCR，檢驗結果陰性。

金門縣府表示，將針對不配合快篩的27位旅客全面開罰，後續民政及警方也將每日關懷、在其住址設置14天巡邏箱，盡力彌補未能順利採檢的缺憾。

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