6月200萬劑疫苗可望到貨！陳時中：明公布大規模接種計畫

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內發生社區本土疫情，接種疫苗、提高疫苗覆蓋率被視為控制疫情的重要手段，台灣目前已取得4批新冠疫苗，分別是3批AZ疫苗約72萬劑以及1批莫德納15萬劑，衛福部長陳時中日前已經宣告6月份將有200萬劑疫苗到貨，今（1）日進一步宣布，明天會公布大規模接種計畫。

陳時中日前宣布，根據疫苗到貨時程，6月可望有200萬劑，到了8月包含國產疫苗在內，可以取得累計1000萬劑疫苗。談到最新疫苗抵台進度，陳時中坦言，疫苗進入台灣，因為國際搶貨等因素，沒有辦法完全操之在我，當時說6月疫苗預計有這樣的數目，也希望努力趕快打完，大規模接種計畫已經做好相關規劃，明天將公布。

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根據指揮中心公布資料，我國向國際洽購疫苗近2000萬劑，分別是與AZ購買1000萬劑、莫德納採購505萬劑以及從COVAX平台分配476萬劑；另與國內疫苗廠談1000萬劑疫苗合約。

國內先前已經取得3批AZ疫苗，前兩批已經使用完畢，最新一批COVAX分配41萬多劑AZ疫苗，則控管給一線人員接種，分為兩批15萬劑與26萬劑配送，至今日已經完全配發下去；至於最新抵台的莫德納疫苗正在檢驗封緘當中。

指揮中心今日公布26萬劑分配情況，處於重災區的台北市取得5.3萬劑，新北市取得3.9萬劑為各縣市最多，陳時中說，分配原則仍以雙北地區第一至三類人員第一劑接種率達到100％所需數量，雙北以外則是縣市則是依據第一類人員第一劑接種達到100％所需數量，各縣市分配數已經超過不足疫苗數量。