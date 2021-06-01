女記者「親身體驗」換妻俱樂部…邊採訪邊辦事　她：這是我的工作

▲一名女記者到換妻俱樂部進行採訪，沒想到竟「親身體驗」，過程全被錄了下來。（示意圖／視覺中國）

記者閔文昱／綜合報導

丹麥一名電台女記者在今年初，為了報導該國在新冠防疫措施鬆綁後的情況，到一間換妻俱樂部（Swingers club）進行採訪，想不到她在採訪的過程中竟與另一名男子發生性關係，不僅連自己的呻吟聲都錄了進去，整段採訪還獲得同意播出，引發討論。

根據《每日郵報》（Dailymail）報導，26歲的費雪（Louise Fischer）是丹麥一間廣播電台的女記者，她在今年初到首都哥本哈根附近的伊斯赫（Ishøj）小鎮一家換妻俱樂部採訪，不過因店內的男女看到她手中的麥克風後，都有所提防，於是她決定親身參與，以便獲得信任。

報導指出，費雪此行的目的，是為了一窺當地新冠防疫措施鬆綁後，性愛俱樂部實際營業的情況。整段採訪也在3月於廣播4台（Radio 4）晨間節目播出，起初可聽見費雪正在訪問一名男子，隨後便開始出現清晰的呻吟聲，以及激烈肉體碰撞的「啪啪」聲，被網友上傳至推特，引發瘋傳。

節目一播出，馬上就引發了各國媒體討論。對此，該廣播的編輯也表示，他非常欣賞費雪奉獻的精神，他們不僅要提供給觀眾新鮮的內容，也要帶給大家不同的觀點和角度，「當我們的記者嘗試以不同的方式從事新聞工作時，我認為這很酷。」

費雪在接受德國媒體《Bild》採訪時表示，節目播出後，她獲得了褒貶不一的評價，有些人認為她越界了，但也有不少人誇讚她非常勇敢，甚至連她的爸爸都覺得這件事很酷，「我認為作為一名記者，就是要洞察一般人所接觸不到的世界，而這也是我的工作。」

費雪也透露，未來她也想參與有攝影機拍攝的類似採訪，但不會親自參與，她也在IG上呼籲，「我們對於性和本能的不寬容是危險的，每個人都應該被允許做他們想做的事，而這樣也會讓生活變得更加有趣。」

Radio4 var med, da swingerklubberne igen måtte åbne.



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