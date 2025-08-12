再添1死！　駐加薩記者「遭以軍鎖定攻擊」增至6人殞命

記者張方瑀／綜合報導

卡達半島電視台駐加薩團隊再傳噩耗。加薩民防機構11日證實，攝影記者卡爾迪（Mohammed Al-Khaldi）因傷重不治，令近期遭以色列鎖定攻擊的殉職記者人數升至6人。卡達總理、無國界記者組織、保護記者委員會及聯合國人權事務高級專員辦公室，均嚴厲譴責以軍此舉。

這起事件源於以色列10日對加薩市（Gaza City）西法醫院（Shifa Hospital）前帳篷區發動空襲，直接擊中半島電視台工作人員，造成包括資深記者夏立夫（Anas Al Sharif）、克雷克（Mohammed Qreiqeh）、札赫（Ibrahim Zaher）、諾法爾（Mohammed Noufal）在內的5名記者身亡。以軍隨後承認夏立夫是攻擊目標，並指控他「與哈瑪斯（Hamas）有關，偽裝成記者」。

▲半島電視台員工11日齊聚位於卡達杜哈的演播室，悼念在加薩市遭以色列空襲喪生的同事。（圖／路透）



加薩西法醫院院長薩爾米亞（Mohammad Abu Salmiya）11日證實，卡爾迪的死訊讓殉職人數增至6人。他是一名自由記者，偶爾與當地媒體合作。

卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani）在社群平台X上批評，以色列在加薩走廊（Gaza Strip）蓄意針對記者，是「超乎想像的罪行」，並為殉職的夏立夫、克雷克及其他同事祈禱。

無國界記者組織（RSF）也強烈抨擊以軍「公開承認殺害記者」，呼籲國際社會採取行動；保護記者委員會（CPJ）執行長金斯柏格（Jodie Ginsberg）直言，記者是平民，不應成為戰爭目標，「這樣的行為屬於戰爭罪」。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）辦公室則表示，以軍鎖定殺害駐加薩6名記者，已「嚴重違反國際人道法」，強調「以色列必須尊重並保護包括記者在內的所有平民」。

該辦公室並指出，自2023年10月哈瑪斯襲擊以色列並引爆加薩戰爭以來，至少已有242名巴勒斯坦記者喪生，呼籲立即保障記者安全且不受阻礙地進入加薩採訪。