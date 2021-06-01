快訊／新北166例確診足跡曝光：淡水老街、新莊夜市、3菜市場

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心1日下午公佈新北市新增166例，新北市長侯友宜下午公布足跡，包含新莊福壽街夜市、淡水老街傳統市場、五股黃昏市場、板橋裕民夜市、板橋僑中一街市場。

在確診人數分佈上，板橋824例，中和591例，三重403例，新莊331例，永和318例，土城258例，新店203例為熱區。

今日國內新增267例COVID-19確定病例，分別為262例本土個案及5例境外移入個案；另有校正回歸本土個案65例，總計332例。確診個案中新增13例死亡。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共327例，以新北市166例最多，其次為台北市87例，桃園市23例，彰化縣12例，台中市10例，基隆市8例，宜蘭縣5例，嘉義縣4例，花蓮縣、台東縣各3例，苗栗縣2例，台南市、澎湖縣、高雄市及新竹縣各1例。

其中253例有雙北活動史，其餘縣市74例中1例有萬華活動史，55例已知感染源，18例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心表示，今日新增之262例本土病例，為136例男性、126例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月20日至5月31日。另校正回歸個案65例中，為31例男性、34例女性。

▼新北市1日公布最新疫情資訊。（圖／新北市府提供）