快訊／500萬劑BNT交件　郭台銘：全島一心！團結是逆境的解藥

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

國內新冠肺炎疫情嚴峻，疫苗成為唯一救命丹，鴻海集團與永齡基金會，今（1日）已完成備齊8項規定文件，於中午12時向衛福部食品藥物管理署遞件完成。郭台銘下午也在臉書撰文表示，從「全島一命」到「全島一心」，團結是逆境的解藥。

郭台銘臉書全文：

今天我請我太太曾馨瑩代表我，也請鴻海基金會汪用和女士代表鴻海公司一同去送件，馨瑩的粉色上衣"全島一命”，代表著全台灣人柔軟的心，我們基金會執行長Amanda的白色上衣"全島一命"，代表著全體國人對第一線醫護人員致敬。

在這個艱難的時刻，我想把「全島一命」改成「全島一心」，團結是逆境的解藥，請所有人都放下心中糾結。

感謝政府協助，重申與政府密切合作，疫苗採購不是上街買菜，在全球都在搶疫苗的情況下，絕不是一件容易的事，全力配合政府的相關考量，用最嚴謹的態度，謹慎評估。送件後，相關訊息都以指揮中心公佈的內容為主。

今日送件相關聲明：



鴻海公司與永齡基金會對於專案申請疫苗進一事，已完成主管機關所需八項內容，備齊公文與文件，於6月1日中午12:00向衛生福利部食品藥物管理署遞件完成，永齡基金會由創辦人夫人曾馨瑩女士，鴻海公司由鴻海教育基金會執行長汪用和代表，共同遞件，食藥署署長吳秀梅代表主管機關受理。曾馨瑩女士表示：「責任重大，完成交件程序，希望政府能聽見人民的心聲。」

▼鴻海公司與永齡基金會對於專案申請疫苗進口一事，已完成主管機關所需八項內容，備齊公文與文件。（圖／郭台銘辦公室提供）