侯友宜坦言醫療量能緊繃　拚開出1330間專責病床

記者蔡文鈴／新北報導

指揮中心1日公布新增262本土病例，其中以新北市166例為最多。新北市長侯友宜下午於疫情記者會上公布最新醫療量能，目前已開出1012床，已開出九成多，ICU已拚到139間，雖然醫療量能相當緊繃，但仍會做最大的衝刺。

侯友宜表示，目前專責病床已開出1021床開出九成多，預計開出1330病床，目前仍在開出當中，增加的ICU病床已拚到139間，衛生局長陳潤秋補充，ICU病床仍有3個空床。

侯友宜強調，雖然醫療量能相當緊繃，但仍會做最大的衝刺。侯友宜提到，新北市總篩檢陽性率達到2.9％，目前疫情仍在高峰期間，並沒有大幅往下降，因此呼籲市民朋友要做好防疫。

此外，針對中央在配送3.9萬劑疫苗，侯友宜說，全部都會給第一線防疫作戰的警消、醫護等施打，由衛生局管控，加快施打速度，由於人員還有外勤工作，給予5天時間施打完畢。

國內目前接種使用疫苗為COVAX分配的第二批41萬劑AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心今（1）日公布次波分配情況，處於重災區的台北市取得5.3萬劑，新北市取得3.9萬劑為各縣市最多。

指揮官陳時中表示，分配原則仍以雙北地區第一至三類人員第一劑接種率達到100％所需數量，雙北以外則是縣市則是依據第一類人員第一劑接種達到100％所需數量，把它補齊，達到防疫原全面接種目標。

▼亞東醫院。（資料照／記者呂佳賢攝）

