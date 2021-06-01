國產疫苗屢受質疑！H1N1歷史重演　李秉穎嘆：有心人士見不得台灣好

▲專家諮詢小組委員、台大醫師李秉穎。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者張乃文／台北報導

疫情嚴峻，各國搶疫苗的同時，台灣同時力拚國產疫苗問世，但在研發的路上仍飽受爭議、批評。對此，專家諮詢小組委員李秉穎直言：「有人看不得台灣好」。他說，2009年的H1N1國光疫苗也曾受過類似攻擊，而這樣的認知作戰，讓大家對國產疫苗失去信心，「這是蠻可悲的一件事情」。

李秉穎今（1）上午接受媒體人周玉蔻訪問時表示，有2件事情要注意，第一、像這樣輿論的渲染，「大概是有心人士策動」，不以台灣利益擺在優先的人，可能看不得台灣好、看不得台灣疫苗可以開始使用；第二、有些人是被牽著鼻子走。他也勸告有智慧的台灣民眾，一定要小心警覺。

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李秉穎舉例，在2009年、2010年左右的的H1N1流感疫苗也發生過類似情形，台灣的國光第一次做出H1N1新型流感疫苗，甚至是全世界14個可做流感疫苗的國家之一，「但被罵得要死」，包括政治語言、謠言等，還有些人到現在還在反國光疫苗，說政府圖利廠商。

「當時的講法和現在一樣」李秉穎直言，現在回頭去看，那時候國產疫苗真的相當珍貴，「若沒有自產疫苗，不曉得死多少人了」。他直指，我們因為有了自製疫苗、全民接種的情況下，疫情也受到控制，且國產疫苗當時還被謠傳施打後有心肌梗塞、腦中風等，但數據資料顯示「並沒有增加疾病發生率」。

李秉穎直言，「這真的是台灣的悲哀」，沒有一個國家的民心跟輿論會去打擊自己的國產，「沒有好好照顧就算了，還打擊 ，是什麼意思？ 」他甚至認為，這個起點就是一種「認知作戰」，有些人不想看到國產疫苗成功，用盡各種言論、質疑，讓大家對國產疫苗失去信心，「這是蠻可悲的一件事情」。