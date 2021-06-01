「一堆醫護在喊救命」　美女律師揭唯一解套法：先把自己做好

記者黃翊婷／綜合報導

台灣疫苗短缺問題未解，又發生新北巿雙和醫院3名負壓隔離病房護理師遭確診者砍傷事件，其中一名護理師右手韌帶斷裂，未來恐怕難以回到職場。對此，律師李怡貞在臉書PO文中提到，疫苗就是目前唯一的解套方式，希望大家不要再打口水戰，「重點應該是疫情如果失控，醫療崩潰在即，一堆醫護在喊救命，有眼的都看得出來。」

▲衛福部立台北醫院將等待抗原結果的患者們，暫時安排在急診外面的臨時等待區。（圖／記者姜國輝攝）

李怡貞昨日（5月31日）在臉書PO文談論台灣的疫情現狀，她認為，近期疫苗的新聞已經失去焦點，醫護人員忙到爆炸，急診暫時沒有床位，還要分流避免再傳染，所以才會有醫院在急診外的等候區設置臨時病床區，「為何還必須要開臨時記者會解釋？重點應該是疫情如果失控，醫療崩潰在即，一堆醫護在喊救命，有眼的都看得出來。」

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李怡貞提到，雖然疫苗本來就應該早點備妥，但現在補救也沒差，重要的是別再搞政治角力，應該趕快想辦法讓第一線防疫人員及民眾可以打到安全的疫苗，畢竟這幾天風景區到了假日還是塞車，甚至發生確診者持刀砍傷醫護的事件，「疫苗真的就是唯一的解套方式。」

「別再打口水戰。」李怡貞呼籲，現在民眾應該持續做好自己，讓執政者也能好好做好自己，別讓任何風向來攪局，弄得大家人心惶惶，「也別再一直要求別人，先把自己都做好，大家一起加油。」