印度變異株肆虐廣東！廣州再新增12例　暫緩個人疫苗預約施打

▲印度變異毒株肆虐廣東，使當地疫情突然增溫。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東疫情升溫！廣東省5月31日0到24時新增10例本土確診病例，都是廣州報告。新增2例本土無症狀感染者，廣州報告。廣州市副市長黎明31日通報稱，決定從即日起暫緩個人預約，暫停新冠疫苗的社會接種。

截至5月31日24時，全省累計報告新冠肺炎確診病例2467例（境外輸入1035例）。目前在院74例。

廣州市31日下午召開疫情防控新聞發布會。廣州市副市長黎明通報稱，截至到30日的24時，廣州在本次疫情中累計報告30例陽性病例，其中確診的是23例，無症狀感染者7例。本次疫情的所有感染者的病毒基因測序高度同源，所感染的均為在印度發現的變異株。該病毒具有潛伏期短，傳播速度快，病毒載量高的特點。

黎明指，從區域分布來看，目前發現的病例絕大部分來自於荔灣區的兩個街道的個別小區，其餘病例均與荔灣區的病例有高度關聯，而且相關的重點區域已經全部實現隔離管理。

黎明又指，截至31日下午2時，廣州市大排查一共檢測樣本304.93萬份，已經發現陽性11例。隨著排查範圍的不斷擴大，重點地區的不斷深挖，陽性檢測的數量預計還會有所增加。

黎明表示，決定從即日起調整新冠疫苗的接種工作的節奏，近日先有序地安排重點行業、重點群體的團體預約和集體接種為主，暫緩個人預約，暫停新冠疫苗的社會接種。

黎明解釋，這樣做是為了集中醫護力量開展大規模的核酸排查。此外，最近廣大市民群眾接種疫苗的意願高漲，各街重點人滿為患。為了減少可能產生的感染的風險，所以先暫時停止社會接種。