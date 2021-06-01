WHO同意獨立專家「重大改革建議」　11月開會協商全球防疫協定

▲WHO秘書長譚德塞呼籲加速協商以推動全球防疫協定。（圖／路透）

文／中央社日內瓦31日綜合外電報導

奮力協調全球抗疫行動的世界衛生組織（WHO）今天同意，將研究獨立專家提出的重大改革建議，以強化世衛組織。

世衛組織領導全球對抗這次2019冠狀病毒疾病（COVID-19）危機的過程飽受批評。依據歐洲聯盟（EU）所推出並獲一致通過的決議，世衛成員國將堅定推動改革。

根據路透社統計各國官方數據結果，新型冠狀病毒迄今已感染超過1億7000萬人，近370萬人病故。

另外，世衛194個成員國的衛生部長也將自11月29日起召開會議，以決定是否啟動協商，制定一項可加強防範未來疫病大流行的國際協定。

世衛組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）在年度部長會議上表示：「我們真心樂見決議裡的建議，以及決定就防疫和抗疫，進一步邁向國際協議或綱要公約。」

這些決議經委員會通過後，今天稍晚在全體會議上正式通過。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在這次一週部長會議的尾聲發表演說，呼籲加速協商以推動全球防疫協定。

由紐西蘭前總理克拉克（Helen Clark）及賴比瑞亞前總統瑟利夫（Ellen Johnson Sirleaf）為首的獨立小組表示，為了更快速因應疾病爆發，確保未來的病毒不會引發像COVID-19的毀滅性大流行，應該建立一個新的全球體制。

這些專家認為2020年初全球抗疫行動出現關鍵缺失，並表示世衛應該獲得授權，好迅速派出調查人員來追蹤新的疫病，同時及時公開完整的發現。

德國聯邦衛生部全球衛生處副處長庫摩（Björn Kümmel）上週也在世衛會議中說：「這個病毒讓全世界猝不及防。如果明天出現別的病毒，情況還是會一樣。」

他說：「同意啟動協定程序，是這次大會所能提出的最大承諾，以保證會從危機中學習；這也是確保全球衛生危機不再重演的最有效方式。」