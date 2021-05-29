WHO指控：疫源調查被政治毒化！　「答案不能滿足全世界」

▲ 武漢華南海鮮批發市場被指為可能的病毒傳播源。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐全球，至今造成1.7億人染疫，奪走353萬條性命。美國總統拜登日前下令情報單位，90天內就病毒起源提交報告，印度也對進一步調查表示支持。世界衛生組織（WHO）一名高層則直言，疫源調查正在「被政治毒化」。

CNBC報導，美國及歐洲官員近來加強對WHO施壓，要求重新調查病毒自中國武漢實驗室外洩的可能性。再加上《華爾街日報》先前引述未公開的美國情報調查報告指出，中國武漢病毒所3名研究人員早在2019年11月就曾到醫院就診，較中國宣稱病毒流行的時間點早2個月，再度引發各方質疑。

WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Michael Ryan）28日在記者會上表示，溯源調查議題已被政治毒化，希望各國能將科學與政治分開，「將世衛組織置於這樣的境地，對我們正努力開展的科學工作非常不公平。坦白來說，這使我們不可能給出全世界都滿意的答案。」

新冠病毒來自武漢病毒實驗室的假設起初被指為右翼陰謀論，近幾周卻愈發受到關注。多數情報機構認為，病毒起源於實驗室或動物的說法同樣可信。美國聯邦衛生官員則堅持一貫立場，認為病毒由動物引起的可能性更高。

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