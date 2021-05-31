千名外國人海灘無罩轟趴！證實竟是駐韓美軍　嘆：美國爸爸無法可罰

▲南韓釜山海雲台海灘聚集數千名外國人嬉鬧、開趴，其中不乏放假外出的駐韓美軍。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠疫情雖已受控一段時間，不過單日新增病例數卻還是維持在4至700多人規模，因此當局仍舊維持先行的防疫政策，然而有民眾發現，竟有數千名外國人群聚在釜山海雲台的海灘嬉鬧開趴、跳舞、放鞭炮，甚至有人沒戴上口罩，當地居民打爆投訴專線。事後證實，部分嬉鬧的外國人為美國駐韓海軍。

根據韓媒《東亞日報》、《MBC News》報導，駐韓美軍發言人彼得斯（Lee Peters）上校今（31）日證實這項消息，表示美軍已全盤掌握、且知情上個周末在海雲台的嬉鬧行為，「已與南韓警察與該國當局展開合作，協助釐清是否有駐韓美軍人士牽連此事。」

彼得斯上校表示，由於該案尚在調查中，因此直到調查結束前，並不針對此事發表任何意見或聲明，強調駐韓美軍政治力於維持良好形象，鞏固堅定的美韓同盟。

釜山海雲台警察署表示，從29日晚間至30日凌晨，共接獲至少38件以上的112專線報案，民眾投訴一群外國人聚集在海雲台的海灘飲酒嬉鬧、放鞭炮，且不戴口罩，在當地引起騷動。根據估算，當時共聚集約1500至2000名外國人，其中包含趁陣亡將士紀念日（Memorial Day）放假外出的駐韓美軍。

另外，警方和海雲台區廳展開合作稽查，揪出200多件違反防疫守則的案例，不過因為現場人數多達1500人，且深夜的執法人員僅只有4名，加上駐韓美軍的身份涉及「治外法權」的問題，因此根本難以開罰，僅做口頭勸導。

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