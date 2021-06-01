　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫情被迫遠距離！12星座男友「到底乖不乖」　他最專情：只怕妳變心

▲傳訊息。（圖／記者周姈姈攝）

▲疫情期間小倆口都只能靠訊息、視訊維繫感情嗎？（示意圖／記者周姈姈攝）

編按：近期受到嚴峻疫情影響，全國學校停課，公司企業實施分流上班、居家工作，政府也不斷呼籲民眾盡量少出門，減少不必要的移動以降低感染風險，許多情侶「遠距離戀愛」分隔兩地，只能靠訊息、視訊解相思之苦。

文／亞提米斯

遠距離戀愛的發生總是會讓人有點無奈，有些人覺得小別勝新婚，但是在這個充滿了誘惑的時代裡頭，遠距離戀愛卻也常常讓很多女生完全無法心安，很多女生都很明白、男人是很難抵抗誘惑的生物，加上這是個愛情表達很直接的年代，很多女生示愛是熱情大膽的，遠距離的戀愛狀況下就怕男友會把持不住，一起來看看遠距離戀愛發生時，十二星座男到底乖不乖吧！

[廣告]請繼續往下閱讀...

請參考：太陽&金星星座

★牡羊男：

只要不要遠距離太久，牡羊男都算是很乖的，特別是如果已經把重心放在工作上面的牡羊男是還蠻能夠抗拒誘惑的，雖然說和其他的美眉還是會打情罵俏一下，不過牡羊男是很專情的，短期內都會把女友放第一，只是遠距離最好不要超過三個月，牡羊男沒辦法撐太久。

★金牛男：

個性硬如石頭的金牛男是很能撐、遠距離戀愛的狀態下是會很乖的，因為金牛男如果已經有對象的話就不會想要往外再發展，他們是屬於會守著一個對象很久的類型，當然這也跟他們個性上的固執有關係，但這也算是擇善固執的一種良好發揮吧！

★雙子男：

雙子男看起來好像是會很不乖的星座男友，但事實上雙子男也只是想找人排解無聊，在以往沒有電話、視訊的年代，雙子男會因為無法跟情人聯絡而產生蠢蠢欲動的想法，現代科技進步倒是會好很多，不過雙子男還是很愛交朋友，盡量不要跟他們遠距離太久的好。

★巨蟹男：

巨蟹男會是很乖的星座男友，他們是走對愛忠貞的路線，特別是如果把對方認定是自己未來的另一半時，反而是巨蟹男會很擔心女友被別人追走，或是擔憂女友會不會變心，巨蟹男一向很保護自己的戀情，所以通常是不會因為遠距離而變心。

滑手機,傳訊息,曖昧,嬌羞,害羞。（圖／記者李佳蓉攝）

▲巨蟹男很保護自己的戀情，通常不會因為遠距離而變心，女友們請放心。（示意圖／記者李佳蓉攝）

★獅子男：

這就要看妳的獅子男友身邊的狐群狗黨多不多了，獅子男本身就是覺得一個茶壺可以配很多茶杯的星座男，加上如果身邊的朋友推波助瀾，就很容易因此而出事，所以獅子男通常也是屬於不太乖的類型。

★處女男：

死心眼出名的處女男通常都還蠻乖的，而且很多處女男有愛情潔癖，就是很不願意讓自己的愛情紀錄上被寫下劈腿或不忠的紀錄，通常處女男是還蠻乖、不會亂搞的男生。但也有一些個案顯示，處女男還是會去偷偷發生一夜情。

★天秤男：

天秤男通常很乖，遠距離的話往往不會主動去發展或認識別的新對象，可是很多時候天秤男卻是不太懂得怎麼去拒絕主動的女生，因而容易讓比較主動的女生有趁虛而入的機會，所以當女友的要告訴天秤男，至少要教會他們「拒絕，也是一種禮貌」。

★天蠍男：

天蠍男是屬於不會太乖、但也不會做對不起另一半事情的星座男，天蠍男還蠻悶騷的，他們的習慣就是去放電征服其他女人，可是這也僅止於是證明自己很有魅力、單純只是玩玩而已，也不盡然是要搞曖昧或有什麼發展，只是有時候會引來一些不必要的麻煩就是了。

渣男,兩性,滑手機,男朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲天蠍男不會太乖，但也不會做對不起另一半的事情。（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

★射手男：

射手男如果談遠距離戀愛，通常是不會太乖的，他們本來就是公認的下半身思考，當然不是每個射手男都是這麼沒貞操，不過有些走玩咖路線的射手男是很容易就向下沉淪，如果是遠距離的話，當然是要百分百禁止射手男友上夜店、或是跟朋友出門去混（編按：防疫期間請勿聚會）。

★摩羯男：

摩羯男不算乖、是會偷偷搞點曖昧的類型，只是摩羯男通常都會藏得很好，他們是內在還蠻大男人主義的類型，遠距離戀愛當下其實他們不認為認識別的女生、發生點關係或是找個備胎有什麼不對，但摩羯男最厲害的是可以把狀況控制得很好，不會造成感情危機。

★水瓶男：

水瓶男不算乖，只是他們也不會搞出什麼問題來，他們本來就是一個很愛交朋友的星座，曖昧對象當然不會少，可是水瓶男如果願意死會，其實就代表他們認定這個女友是他們心中最重要、也是最好的選擇，對其他的女生水瓶男頂多保持若有似無的關係。

★雙魚男：

雙魚男在面對遠距離戀愛時，會在女友面前表現非常的不捨和難過，問題是雙魚男的不捨和難過如果累積太久，又有其他的對象出現時，雙魚男就很容易一時失去理智，他們是很怕寂寞也很需要人陪的星座男，遠距離戀愛會讓他們很煎熬也容易做出不該做的事。

本文經授權轉自：亞提米斯

ET快訊
彰化男去阿公店確診！發病後環島行程曝　醫昏倒：一開始還隱瞞
高端疫苗「解盲日期」公布　三期試驗基地不在台灣！原因曝光
確診砍護理師「右手韌帶斷」生涯恐毀　醫怒：請嚴懲重罰
打臉鄉民！爆陳時中「莫德納2期收660人」　真相曝光大反轉
確診婦送急診　醫先幫視訊：這可能是妳跟先生兒子講的最後一句話

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

印度變異株「傳播快又毒」！中研院：疫苗仍可防重症、降低死亡率

下得很痛快！梅雨連灌2天全台水庫大進補　最新單日累積雨量出爐

彰化男去阿公店確診！發病後環島行程曝　醫昏倒：一開始還隱瞞

新冠死亡率仍處於上升期　醫估一個月後才會下降

高端疫苗「保護力」揭曉　在一前提之下有機會比AZ還好

急診醫護集體作惡夢「內容竟都相似」　揭開台大瀕崩潰內幕

Rt值最快今跌破1　6／14有望降回二級警戒

高端疫苗「解盲日期」公布　三期試驗基地不在台灣！原因曝光

要求疫苗隨叫隨到　律師：在台灣可以當刁民，但不是全球都買單

鄉民踢爆陳時中造謠「莫德納2期收660人」真相！　揭證據反被打臉

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

妹子都愛壞男人？越霸道越愛？ 專情男淪工具人...她嫌：太無聊

柯震東「睡播」萬名粉絲陪睡　夢到「女友懷孕」一秒驚醒XD

郭台銘發聲：72小時內完成文件　爭取500萬劑「德國直送BNT疫苗」

確診男想穿心愛套裝突離世火化 妻抱「送不出的遺願」心碎痛哭

魚缸遭人弄亂！店家怒調監視器 見白狗爽泡澡...網笑：魚快被嚇死

印度變異株「傳播快又毒」！中研院：疫苗仍可防重症、降低死亡率

下得很痛快！梅雨連灌2天全台水庫大進補　最新單日累積雨量出爐

彰化男去阿公店確診！發病後環島行程曝　醫昏倒：一開始還隱瞞

新冠死亡率仍處於上升期　醫估一個月後才會下降

高端疫苗「保護力」揭曉　在一前提之下有機會比AZ還好

急診醫護集體作惡夢「內容竟都相似」　揭開台大瀕崩潰內幕

Rt值最快今跌破1　6／14有望降回二級警戒

高端疫苗「解盲日期」公布　三期試驗基地不在台灣！原因曝光

要求疫苗隨叫隨到　律師：在台灣可以當刁民，但不是全球都買單

鄉民踢爆陳時中造謠「莫德納2期收660人」真相！　揭證據反被打臉

法網／大坂直美無預警退賽！　自爆飽受抑鬱、社交焦慮之苦

瘋電影／那些要我死的人　人為的森林大火會遭報應

美洲資格賽／古巴麻煩大了！主砲德斯潘耶肩膀受傷

菜包內餡藏鼠屍！　男咬開「一雙白眼死瞪」嚇瘋彈開

印度變異株「傳播快又毒」！中研院：疫苗仍可防重症、降低死亡率

護理師兒怕染疫不敢回家！洪都拉斯「很久沒見面了」心疼：為你驕傲

下得很痛快！梅雨連灌2天全台水庫大進補　最新單日累積雨量出爐

厄文「故意踩隊徽」惹怒綠衫軍球迷　賈奈特說話了

郭台銘拚500萬劑BNT疫苗　團隊最晚週三提申請

韓女星遭爆不爽被說耍大牌！　「找刺青男打人」身份被扒出急喊委屈

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

生活熱門新聞

快訊／護理師遭砍生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

3護理師遭砍當下「另一床正在CPR」

8縣市豪大雨！　下波鋒面「由北往南」襲全台

劉寶傑：民進黨大膽派「沒念過大學的傢伙」教育疫苗

醫幫確診婆婆視訊：這可能是妳跟先生最後一句話

陳時中遭爆造謠！　鄉民提證據卻反被打臉

陳時中稱BNT第二階僅收360人　實際超過1萬人

台灣「自主封城」數據曝光！粉專：看到的是自律

雨彈還沒停！這周再迎新鋒面

高端疫苗「解盲日期」公布　三期試驗基地不在台灣

疫苗要量小便宜供貨快　律師神回11字

快篩陽性率14%守到3%！她揭萬華英雄

急診醫疾呼：疫苗須堅守科學

更多熱門

相關新聞

國產疫苗是否有效　需要實證數據

國產疫苗是否有效　需要實證數據

近期國內疫情爆發，五月十三日總統在國安會議後，宣告國產疫苗七月底就可以供應〔2〕。現在國內兩支疫苗的臨床試驗都還在進行中，試驗是雙盲的，數據還未分析，總統難道是「下令」疫苗必須通過？如果是這樣，現在就可以開始施打了，既不用靠客觀的數據，也不需要專家獨立審查。

疫情宅生活　新北景觀處教你簡易種菜

疫情宅生活　新北景觀處教你簡易種菜

基隆小英之友會捐125萬　洪團樟：全力支援醫護

基隆小英之友會捐125萬　洪團樟：全力支援醫護

慈濟出手！執行長顏博文：透過各種管道洽購疫苗

慈濟出手！執行長顏博文：透過各種管道洽購疫苗

美籍男不戴口罩連吃2罰單

美籍男不戴口罩連吃2罰單

關鍵字：

星座占卜12星座遠距離疫情牡羊座金牛座雙子座巨蟹座獅子座處女座天秤座天蠍座射手座摩羯座水瓶座雙魚座

讀者迴響

熱門新聞

快訊／護理師遭砍生涯恐毀　學姐：20幾歲右手韌帶都斷了　

陳冠希被爆「趁秦舒培懷孕」約炮！女網友曝私訊

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

即／小商人爆國民黨名人持股「高端疫苗」

金曲歌王反嗆張小燕：之前就該第一個打AZ

郭台銘備妥銀彈！花100億購BNT疫苗　盼台灣追上國外打2劑

3護理師遭砍當下「另一床正在CPR」

8縣市豪大雨！　下波鋒面「由北往南」襲全台

劉寶傑：民進黨大膽派「沒念過大學的傢伙」教育疫苗

1.7億房產全留給保母！分居妻氣炸開告

快訊／通姦罪違憲！　立法院三讀刪除《刑法》第239條

醫幫確診婆婆視訊：這可能是妳跟先生最後一句話

五月天「私下暖心1舉動」曝光...長庚醫護全動容！

陳時中遭爆造謠！　鄉民提證據卻反被打臉

陳時中稱BNT第二階僅收360人　實際超過1萬人

更多

最夯影音

更多
陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦

陪朋友洗車慘遇「天窗大漏水」　全身濕透傻愣下秒吼：衛生紙啦
盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

盧秀燕罕見動怒！怒嗆蔡英文　「現在是怎樣」曝疫情唯一解方

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

貨車撞上「闖紅燈車」噴飛滑行　阿北一個move神速跳車躲過死劫

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

颱風「彩雲」生成了！將迴轉北上　德基水庫一夜進帳236萬公噸水量

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

還能撐多久？再拖「餓死比病死多」 柯文哲：要保護生技產業還是生命

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面