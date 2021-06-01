疫情被迫遠距離！12星座男友「到底乖不乖」　他最專情：只怕妳變心

▲疫情期間小倆口都只能靠訊息、視訊維繫感情嗎？（示意圖／記者周姈姈攝）

編按：近期受到嚴峻疫情影響，全國學校停課，公司企業實施分流上班、居家工作，政府也不斷呼籲民眾盡量少出門，減少不必要的移動以降低感染風險，許多情侶「遠距離戀愛」分隔兩地，只能靠訊息、視訊解相思之苦。

文／亞提米斯

遠距離戀愛的發生總是會讓人有點無奈，有些人覺得小別勝新婚，但是在這個充滿了誘惑的時代裡頭，遠距離戀愛卻也常常讓很多女生完全無法心安，很多女生都很明白、男人是很難抵抗誘惑的生物，加上這是個愛情表達很直接的年代，很多女生示愛是熱情大膽的，遠距離的戀愛狀況下就怕男友會把持不住，一起來看看遠距離戀愛發生時，十二星座男到底乖不乖吧！

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請參考：太陽&金星星座

★牡羊男：

只要不要遠距離太久，牡羊男都算是很乖的，特別是如果已經把重心放在工作上面的牡羊男是還蠻能夠抗拒誘惑的，雖然說和其他的美眉還是會打情罵俏一下，不過牡羊男是很專情的，短期內都會把女友放第一，只是遠距離最好不要超過三個月，牡羊男沒辦法撐太久。

★金牛男：

個性硬如石頭的金牛男是很能撐、遠距離戀愛的狀態下是會很乖的，因為金牛男如果已經有對象的話就不會想要往外再發展，他們是屬於會守著一個對象很久的類型，當然這也跟他們個性上的固執有關係，但這也算是擇善固執的一種良好發揮吧！

★雙子男：

雙子男看起來好像是會很不乖的星座男友，但事實上雙子男也只是想找人排解無聊，在以往沒有電話、視訊的年代，雙子男會因為無法跟情人聯絡而產生蠢蠢欲動的想法，現代科技進步倒是會好很多，不過雙子男還是很愛交朋友，盡量不要跟他們遠距離太久的好。

★巨蟹男：

巨蟹男會是很乖的星座男友，他們是走對愛忠貞的路線，特別是如果把對方認定是自己未來的另一半時，反而是巨蟹男會很擔心女友被別人追走，或是擔憂女友會不會變心，巨蟹男一向很保護自己的戀情，所以通常是不會因為遠距離而變心。

▲巨蟹男很保護自己的戀情，通常不會因為遠距離而變心，女友們請放心。（示意圖／記者李佳蓉攝）

★獅子男：

這就要看妳的獅子男友身邊的狐群狗黨多不多了，獅子男本身就是覺得一個茶壺可以配很多茶杯的星座男，加上如果身邊的朋友推波助瀾，就很容易因此而出事，所以獅子男通常也是屬於不太乖的類型。

★處女男：

死心眼出名的處女男通常都還蠻乖的，而且很多處女男有愛情潔癖，就是很不願意讓自己的愛情紀錄上被寫下劈腿或不忠的紀錄，通常處女男是還蠻乖、不會亂搞的男生。但也有一些個案顯示，處女男還是會去偷偷發生一夜情。

★天秤男：

天秤男通常很乖，遠距離的話往往不會主動去發展或認識別的新對象，可是很多時候天秤男卻是不太懂得怎麼去拒絕主動的女生，因而容易讓比較主動的女生有趁虛而入的機會，所以當女友的要告訴天秤男，至少要教會他們「拒絕，也是一種禮貌」。

★天蠍男：

天蠍男是屬於不會太乖、但也不會做對不起另一半事情的星座男，天蠍男還蠻悶騷的，他們的習慣就是去放電征服其他女人，可是這也僅止於是證明自己很有魅力、單純只是玩玩而已，也不盡然是要搞曖昧或有什麼發展，只是有時候會引來一些不必要的麻煩就是了。





▲天蠍男不會太乖，但也不會做對不起另一半的事情。（示意圖，非本新聞當事人／記者李佳蓉攝）

★射手男：

射手男如果談遠距離戀愛，通常是不會太乖的，他們本來就是公認的下半身思考，當然不是每個射手男都是這麼沒貞操，不過有些走玩咖路線的射手男是很容易就向下沉淪，如果是遠距離的話，當然是要百分百禁止射手男友上夜店、或是跟朋友出門去混（編按：防疫期間請勿聚會）。

★摩羯男：

摩羯男不算乖、是會偷偷搞點曖昧的類型，只是摩羯男通常都會藏得很好，他們是內在還蠻大男人主義的類型，遠距離戀愛當下其實他們不認為認識別的女生、發生點關係或是找個備胎有什麼不對，但摩羯男最厲害的是可以把狀況控制得很好，不會造成感情危機。

★水瓶男：

水瓶男不算乖，只是他們也不會搞出什麼問題來，他們本來就是一個很愛交朋友的星座，曖昧對象當然不會少，可是水瓶男如果願意死會，其實就代表他們認定這個女友是他們心中最重要、也是最好的選擇，對其他的女生水瓶男頂多保持若有似無的關係。

★雙魚男：

雙魚男在面對遠距離戀愛時，會在女友面前表現非常的不捨和難過，問題是雙魚男的不捨和難過如果累積太久，又有其他的對象出現時，雙魚男就很容易一時失去理智，他們是很怕寂寞也很需要人陪的星座男，遠距離戀愛會讓他們很煎熬也容易做出不該做的事。

本文經授權轉自：亞提米斯