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慈濟出手！透過各種管道洽購疫苗　捐10億元物資防疫紓困

▲▼ 慈濟透過各管道購WHO認證疫苗 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲疫情嚴峻，慈濟加大力道展開5個計劃，針對低收入戶，給予急難救助金及25000份一個月生活的安心生活箱。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／花蓮報導

本土疫情升溫帶給人民衝擊！慈濟基金會在第一時間啟動防疫關懷機制，首波也投入10億元經費進行防疫及紓困，至於疫苗方面，慈濟基金會慈善事業體執行長顏博文鬆口表示，陸續與主動或被動有願意提供疫苗者洽談，但碰上的問題與企業、宗教團體一樣，衛福部對於疫苗品質施打到人民的身上需要承擔，對於疫苗來源與品質當然也有所規範。

慈濟指出因疫情影響，有些行業如旅行、餐飲受到衝擊，這次又因疫情升三級警戒，慈濟更加大力道展開5個計劃，針對低收入戶，給予急難救助金，以及準備25000份足以支持一個月生活的安心生活箱，或生活物資卡，讓他們自由採購日常所需。

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慈濟在去年成立防疫指揮中心後，也持續關懷全臺需要被幫助的個人與團體，包括慈濟大學與中央研究院聯合開發的快篩試劑，所捐贈的60萬劑已經在雙北使用，並且協助搭建30座的篩檢站；其他如製氧機、呼吸器、防護衣等，今年共捐贈95萬7千多件，希望在此次的抗疫行動，能夠協助政府將疫情影響降至最低。

至於大家都關切的疫苗議題，執行長顏博文則表示，慈濟美國總會與聯合相關組織、其他世界宗教組織及美國政府等都有很好的互動，慈濟也透過各種管道多方尋求洽購合法的疫苗，目前尚在等待具體結果。疫苗採購是與時間賽跑，如果無法即時取得疫苗，我們還有思考備案，若有任何單位、民間、宗教團體取得原廠疫苗，慈濟願意加碼認捐給台灣民眾使用，這是要搶時間。

最後顏博文說，根據醫療專家研判，台灣第三級警戒可能無法順利在6月14日解封，只要疫情沒有減緩，慈濟的防疫援助行動不會中止。 

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