快訊／被抹「炒股高端疫苗」！林鼎超澄清「2018年就持有」打臉小商人

▲韓國瑜的青年局局長林鼎超。（圖／記者林敬旻攝）



記者徐政璿、鄒鎮宇／台北報導

國產「高端疫苗」（6547）確定與政府合作後，股價居高不下，短時間內大漲100多元，而網路名人「小商人」更貼出連勝文特助、韓國瑜市長時期的青年局長林鼎超的持股，引起網友熱烈討論。對此，林鼎超也31日晚間也做出回應，表示該股票他2018年就持有，「我不是印度神童能預知未來」。

網紅「小商人」31日晚間在臉書PO文，表示林鼎超的財產申報上有9.6萬股高端疫苗股票，認為國民黨撻伐民進黨炒股，應該先從自己人開始找。據悉，9.6萬股高端疫苗股票以31日收盤價35.05萬元計算，現在股價，等於3365萬元。

對此，林鼎超晚間迅速澄清，表示他過去的職業有金融、財經背景，投資是他的專業，因此早在2018年未有疫情時就購入高端疫苗的股票，「我不是印度神童能預知未來、也不是國師唐綺陽能預知國運，請號稱網紅、實則綠營側翼的政治髒水不要隨便亂潑。」

林鼎超個人聲明如下：

一、我支持WHO認證、進口檢驗合格的有效疫苗。

二、我支持台灣的生技產業，但不支持高端疫苗還未經三期臨床實驗，政府就採購提供給國人施打。

三、我是在民國107年前就擁有高端生技的持股，何來炒股之說。

在踏入政治之前，我的職業一直在金融和財經相關領域，投資是我的專業，我秉持自己專業進行股票買賣並無不法，早在107年尚未有疫情前就購入，我不是印度神童能預知未來、也不是國師唐綺陽能預知國運，何來炒股之說，請號稱網紅，實則綠營側翼的政治髒水不要隨便潑。

蔡英文政府至今無法提供足夠、合格的疫苗給國人施打，卻利用各種手段轉移焦點，絕非台灣之福，盼蔡英文政府盡快開放國際上認證的疫苗，為國人解決因疫情帶來的苦痛與悲傷。

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