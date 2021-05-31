　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／被抹「炒股高端疫苗」！林鼎超澄清「2018年就持有」打臉小商人

▲高雄韓國瑜選前之夜，青年局局長林鼎超助講。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國瑜的青年局局長林鼎超。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿、鄒鎮宇／台北報導

國產「高端疫苗」（6547）確定與政府合作後，股價居高不下，短時間內大漲100多元，而網路名人「小商人」更貼出連勝文特助、韓國瑜市長時期的青年局長林鼎超的持股，引起網友熱烈討論。對此，林鼎超也31日晚間也做出回應，表示該股票他2018年就持有，「我不是印度神童能預知未來」。

網紅「小商人」31日晚間在臉書PO文，表示林鼎超的財產申報上有9.6萬股高端疫苗股票，認為國民黨撻伐民進黨炒股，應該先從自己人開始找。據悉，9.6萬股高端疫苗股票以31日收盤價35.05萬元計算，現在股價，等於3365萬元。

對此，林鼎超晚間迅速澄清，表示他過去的職業有金融、財經背景，投資是他的專業，因此早在2018年未有疫情時就購入高端疫苗的股票，「我不是印度神童能預知未來、也不是國師唐綺陽能預知國運，請號稱網紅、實則綠營側翼的政治髒水不要隨便亂潑。」

林鼎超個人聲明如下：

一、我支持WHO認證、進口檢驗合格的有效疫苗。

二、我支持台灣的生技產業，但不支持高端疫苗還未經三期臨床實驗，政府就採購提供給國人施打。

三、我是在民國107年前就擁有高端生技的持股，何來炒股之說。

在踏入政治之前，我的職業一直在金融和財經相關領域，投資是我的專業，我秉持自己專業進行股票買賣並無不法，早在107年尚未有疫情前就購入，我不是印度神童能預知未來、也不是國師唐綺陽能預知國運，何來炒股之說，請號稱網紅，實則綠營側翼的政治髒水不要隨便潑。

蔡英文政府至今無法提供足夠、合格的疫苗給國人施打，卻利用各種手段轉移焦點，絕非台灣之福，盼蔡英文政府盡快開放國際上認證的疫苗，為國人解決因疫情帶來的苦痛與悲傷。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
菜市場照被疑造假！美女主播PO圖澄清　「私房密照」意外曝光
全台梅雨彈狂炸！「下波鋒面」時間曝　西半部防夜雨
陳時中稱BNT第二階僅收360人　遭爆「實際超過1萬人」
國產疫苗「獲利、價格不清」　檢察官揭3疑點：成本全民買單？
新娘婚禮突暈倒死亡　新郎改在「隔壁房」娶她妹妹
謝金河突曝：這場疫苗大戰「背後都是政治」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／被抹「炒股高端疫苗」！林鼎超澄清「2018年就持有」打臉小商人

快訊／小商人爆「高端疫苗」持股名人　竟有韓國瑜親信

郭台銘備妥銀彈！花100億購BNT疫苗　盼台灣追上國外打2劑

新北人注意！20個高風險熱區一次看　住在這「里」非必要別外出

成功預測本週確診下降　他再預告：6月5日變個位數

快訊／總統府憲兵確診　2名同寢室弟兄篩檢結果出爐

北市設大型疫苗、快篩站？　柯文哲：太多偽陽性反而亂掉

快訊／通姦罪違憲！　立法院三讀刪除《刑法》第239條

蔡英文談話全文看這裡　曝當前防疫目標！一定要有國產疫苗

快訊／何時、何地接種疫苗？蔡英文曝：唐鳳正在做預約系統的設計

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

尤秋興虧顏志琳諧音「顏值零」　KID揪唱《我很好騙》出現小鬼畫面...哭了

長太像！哥戴假髮+穿裙子還化妝　全身copy妹妹...連媽媽都認錯XD

高雄祕境11男女「無口罩爽玩水」　罰單66萬起！見警傻眼：全都罰？

劉嘉玲「公園嗨跳廣場舞」沒人發現！　還被大叔提醒舞步...網笑翻

隔離母子要見「確診爸最後一面」　車隊自願當專車...全副武裝接送

快訊／被抹「炒股高端疫苗」！林鼎超澄清「2018年就持有」打臉小商人

快訊／小商人爆「高端疫苗」持股名人　竟有韓國瑜親信

郭台銘備妥銀彈！花100億購BNT疫苗　盼台灣追上國外打2劑

新北人注意！20個高風險熱區一次看　住在這「里」非必要別外出

成功預測本週確診下降　他再預告：6月5日變個位數

快訊／總統府憲兵確診　2名同寢室弟兄篩檢結果出爐

北市設大型疫苗、快篩站？　柯文哲：太多偽陽性反而亂掉

快訊／通姦罪違憲！　立法院三讀刪除《刑法》第239條

蔡英文談話全文看這裡　曝當前防疫目標！一定要有國產疫苗

快訊／何時、何地接種疫苗？蔡英文曝：唐鳳正在做預約系統的設計

1.7億房產「全留給保母」！分居妻氣炸開告　法院判決出爐

請求房東減租！　李英宏一聽「期待外答案」崩潰哀號：真的太勵志

急診醫喊話「疫苗必須堅守科學」：歐美大量傷亡也從未放棄原則

法網／梅德韋傑夫首輪直落三橫掃　1小時54分鐘迎五年來首勝

Angelababy搭遊艇「鏡子反射蔡徐坤」　《跑男》CP傳緋聞真相曝光

菜市場照遭疑造假！　美女主播PO截圖澄清…「私房密照」意外曝光

全台梅雨彈狂炸2天！「下一波鋒面」時間點出爐　西半部防夜雨

陳時中稱BNT第二階僅收360人　遭爆「實際超過1萬人」

門前「2台小綿羊」免收費停到晚上！　網笑：可以順手牽羊嗎？

趙小僑X劉子銓貼心動人的母子情！

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

政治熱門新聞

快訊／8400億紓困預算三讀通過！　首波補助6月4日入帳

搶先郭董！台大教授獲1000萬劑疫苗　今向衛福部遞申請書

郭台銘備妥銀彈！花100億購BNT疫苗　盼台灣追上國外打2劑

即／小商人爆國民黨名人持股「高端疫苗」

快訊／侯友宜宣布：1200坪大型疫苗接種站正式啟動　每天快篩2千人

新北20個高風險熱區一次看

快訊／通姦罪違憲！　立法院三讀刪除《刑法》第239條

即／前立委被爆特權打疫苗　黃昭順說話了

快訊／新北78.8萬人劃進熱區

LIVE／蔡英文17：00發表談話　上火線談防疫、疫苗進度

成功預測本週確診降　再預告：6／5變個位數

快訊／柯文哲鬆口「疫情降溫」　下一步戰略曝光

快訊／柯文哲不跟進買菜看身分證　「難道要派一大堆警察檢查？」

快訊／蔡英文：疫情已經趨緩　即將進入大規模疫苗接種階段

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8400億紓困預算三讀通過！　首波補助6月4日入帳

搶先郭董！台大教授獲1000萬劑疫苗　今向衛福部遞申請書

「孩童家庭防疫補貼」6／15起每人1萬

快訊／再增15死！今增274例本土、73例校正回歸

疫情再2個月見曙光？　醫：歹勢太久了！現在就看到

李千那「從沒想過會被詐騙」！

想回家穿喜歡的衣服…確診男離世火化　妻抱衣痛哭

郭台銘備妥銀彈！花100億購BNT疫苗　盼台灣追上國外打2劑

鮪魚路邊親密任摸　男友手伸衣內

快訊／桃園宣布「市場分流」：與新竹同步實施

即／雙和醫院「確診病患持刀砍醫護」

「高端疫苗」亮燈跌停　股民：先賣先贏

陳冠希被爆「趁秦舒培懷孕」約炮！女網友曝私訊

即／小商人爆國民黨名人持股「高端疫苗」

台灣西側「這一坨很大」恐劇烈暴雨　「下午須注意」

更多

最夯影音

更多
禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～

禾浩辰「女友視角」伏地挺身！宋芸樺：女粉絲全醒　想CUE偶像「出現蔡昌憲」..柯震東：吼唷～～
四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

四級警戒一周只能「採買3次」　民眾怨太少！原因曝光網罵翻

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

台北醫院急診外臨時搭棚躺病患 民憂淋雨...院方：床與帳篷有距離

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

岳母確診「無救護車送醫」5小時亡　台商無奈大嘆：台灣醫療不堪一擊

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

《火神的眼淚》有第2季！　群星看完結局「悲憤痛哭」劇迷全崩潰

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面