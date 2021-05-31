雙北確診逼近6000人！一張地圖看「熱區分布」　僅剩7區個位數

▲新北市5月31日累計病例總數地圖。（圖／ETtoday製）



記者黃可昀／綜合報導

今日（31）加校正回歸新增351例本土確診，其中171例位於新北市，122例位於台北市，國內疫情狀況逐漸趨緩，重災區仍位在雙北。今日雙北首長照慣例下午召開記者會說明，兩市近1個月確診數加起來已有5981例，以萬華1185例最多。

新北市自2021年4月26日至2021年5月31日累計病例3478人，破百的包含板橋790例、中和556例、三重387例、新莊320例、永和302例、土城247例、新店194例、蘆洲134例，其餘還有汐止93例、樹林92例、五股77例、淡水67例、林口59例、三峽45例、泰山39例、深坑19例、八里14例、鶯歌14例、金山8例、石碇7例、瑞芳7例、貢寮1例、三芝1例、石門1例，平溪、坪林、烏來及雙溪維持0確診。

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新北市長侯友宜31日宣布，已經在板橋江子翠重劃區完成「全國首座疫苗接種站」，總面積1200坪，有18個接種窗口可以同時使用，附近也有大型停車場，不過疫苗仍需按照中央的發配與接種順序，疫苗站正式啟用前會先當作臨時採檢站，初期考量醫療量能只開3個採檢窗口，後續再視情況擴充。

▲台北市5月31日累計病例總數地圖。（圖／ETtoday製）

台北市自2021年4月25日至2021年5月31日累計病例2503人，萬華1185例最多，其次為文山196例、信義152例、中正150例、大同131例、中山120例、大安120例、北投98例、松山89例、南港74例、內湖71例。

台北市長柯文哲指出，以目前趨勢來看疫情有控制住，現在就是等疫苗施打。是否會像新北一樣設置暫時的大型快篩站？他回應，如果該區的感染率到達一定百分比，這時候做快篩才有意義，「做什麼事還是用科學基礎」，若感染率不到0.1%，做快篩反而會增加偽陽性率導致數據亂掉。