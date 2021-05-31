連2天確診數下降！專家曝「重要觀察期」：個案剩雙位數才安心

▲指揮中心專家諮詢小組委員、台大醫院小兒感染科主治醫師李秉穎。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣這波本土疫情已經累計7000例確診，112人死亡，目前已經連續兩天確診數和校正回歸數字下降，指揮官陳時中也鬆口表示「本土疫情漸漸趨緩。」對此，專家受訪時也直言「應該還要再看4、5天的數字是否持續下降，確診數字如果降到雙位數，就會比較安心。」

指揮中心專家諮詢小組委員、台大醫院小兒感染科主治醫師李秉穎表示，現在看到連續2天往下走，可能是三級防疫有效，希望可以持續下去，因為每天個案會有波動，應該還要再看4、5天是否數字持續下降。

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而針對三級警戒延長到6/14，李秉穎也坦言「時間算是在安全範圍，但還是要看最近趨勢，如果還是持續下降，14日前可能可以考慮解除比較嚴格的防疫了。」

另外，指揮中心今天也公布Rt值，直指Rt值最高時間大概是5/13~5/15的15，現在已經降到Rt值1.02，表示疫情漸漸趨緩。李秉穎也解釋，R值就是在沒有任何防疫作為下，一個人平均可以傳給多少人，一開始可能因為有一些群聚嚴重，所以一開始R值會超過十幾，病例數快速增加。

李秉穎說，但在後來各種防疫作為，包括三級、規定戴口罩，就是要把R值減少，如果把R值減少到小於一，病例數就會慢慢趨近於零，疫情就會漸漸穩定，一個人如果不能傳染超過一個人，以後傳下去的數就會變負數。

李秉穎舉例，例如現在有5人群聚，表示1個人傳給5個人，以這個群聚來說，R值就是5，所謂R0值就是疫情爆發時，有多少群聚、有多少病患，去推論一個人平均傳給幾個人。

但外界也質疑，Rt值要怎麼校正社區有很多無症狀者沒有出來篩檢？李秉穎也坦言，這東西的確可能有它的不準確度，沒有把所有確診病例數都抓出來，所以真正R值可能會高於實際估計的R值，目前不清楚指揮中心在估計R值時，有沒有假設性去看一些沒被發現的社區感染，「但這部分我不是統計專家，不是很了解，但的確可能有低估R值的問題。」