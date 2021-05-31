快訊／新北本土+171例足跡曝！　曾到板橋新莊淡水「3市場、2夜市」

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心31日公布，全台新增274例本土病例，其中新北市增加171例，全台最多。新北市長侯友宜召開防疫應變會議記者會，並公布最新確診足跡。

▲新北市公布05/31確診足跡。（圖／新北市府提供）

侯友宜召開防疫應變會議記者會，並公布各行政區確診人數分布，最多的是中和區23人，其次為板橋21人、永和20人。

侯友宜指出，根據警方疫調分析4萬多筆足跡，高達71%都在居家週邊，包括在戶外群聚、聊天，「這些確診傳播鍊，還是在家庭群聚，居家左右鄰居傳播率最高，達71%」，他再次呼籲民眾，室外、室內都暫停聚會，戶外回家持續戴口罩保護家人，並減少外出採買。

根據指揮中心31日公布最新確診數據，今日新增之274例本土病例，為129例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年4月29日至5月30日。另校正回歸個案73例中，為36例男性、37例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月14日至5月29日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共347例，以新北市171例最多，其次為台北市122例，桃園市27例，彰化縣10例，台中市5例，基隆市及苗栗縣各3例，新竹市2例，花蓮縣、澎湖縣、高雄市及新竹縣各1例。

其中，293例有雙北活動史，其餘縣市54例中2例有萬華活動史，46例已知感染源，6例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

