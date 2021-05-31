這波疫情本土破7千「逾千人重症」　60歲以上重症率達27.5%





▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

國內爆發社區本土疫情，從5月11日至今不到1個月，已經累積超過7千例本土確診，且有112例死亡；中央流行疫情指揮中心今（31）日公布國內收治情況，屬於重症者有1055人，60歲以上較年長個案的重症率達到27.5%，顯示這波疫情年長者重症比例偏高。

中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增278例COVID-19確定病例，分別為274例本土個案及4例境外移入個案；另有校正回歸本土個案73例，總計351例。確診個案中新增15例死亡。國內5月11日確認社區感染源不明本土病例以來，累積本土個案達到7225例，其中112人死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，目前收治個案有1055人屬於嚴重肺炎或者急性呼吸窘迫症候群等重症，不分年齡層重症率上升至14.9%，60歲以上個案重症率更達到27.5%，年紀較大者重症率偏高，而這波確診也大多是年長、具有慢性病者。

媒體提問使用藥物瑞德西韋的治療情況，羅一鈞指出，瑞德西韋臨床主要使用在重症，該藥物規劃使用天數5天，不過在加護病房患者接受照顧時間至少需要兩週以上，相關療效還有帶時間觀察。

羅一鈞指出，目前不是一個本土大規模進行臨床追蹤研究，看各醫院患者接受瑞德西韋之後氧氣是否有改善，或者病程是否有縮短。事後可以做統計分析，但不會在這個階段要求或責成醫院提供臨床數據，會增加他們負擔，所以療效部分還有待事後醫學中心或者跨區域團隊進行回溯分析研究，現階段重點是確保瑞德西韋供應無虞。

從COVAX分配41萬劑AZ疫苗，首波分配15萬劑，提供雙北1~3類醫護、防疫人員等優先對象，其它縣市第1類優先對象接種，新北市取得1.8萬劑認為太少。指揮中心發言人莊人祥說明，第二波今日已經開始分配，新北取得3.9萬劑，台北3.5萬劑，其餘明天還會陸續分配。