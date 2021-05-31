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台南市推出紓困方案　安心上工等您來報名

▲台南市農業局局長謝耀清說明台南市農業和農民紓困方案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市農業局局長謝耀清說明台南市農業和農民紓困方案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

▲台南市農業局局長謝耀清說明台南市農業和農民紓困方案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲率農業局、勞工局、經發局等局處首長出席，針對市民朋友們關注的農業與農民、勞工紓困方案，提出政策說明。

農業局局長謝耀清報告台南農業和農民紓困方案表示，為協助受疫情影響的農民、農民團體、農企業等，農業局共推出13+6+1紓困振興措施。13項振興措施包含農、漁、畜及休閒農業等各產業面向，如花卉產業振興、農特產品國內拓銷、漁產生產調節獎勵、養豬場飼養設施、休閒農場及田媽媽服務優化等補助，確保農漁畜產品從生產到通路不斷鏈；6項補貼措施包含農漁民生活、租金減收、農產品加工、外銷運費、娛樂漁業紓困及蘭花園區業者雇工，以降低農民的損失；1項農漁畜產業及休閒農業等專案貸款，減輕農民的負擔，降低產業衝擊。

農業局強調，農業局會持續配合中央防疫政策，進行各項防疫應變措施和紓困計畫。此外，考量疫情改變消費者習慣，許多消費者捨棄傳統市場改到大型超市量販店採購，或直接向電商平台訂購蔬果箱宅配到府等，順勢推動有機蔬菜箱、臺南優質畜禽產品、台南美味防疫「包」、臺南鱻到邸等宅配服務，讓全國民眾在家拚防疫也能享受健康美食，並穩定市場供需。

▲台南市農業局局長謝耀清說明台南市農業和農民紓困方案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基指出，為幫助勞工就業，中央政府的安心上工計畫預計7月1日開始上工，31日中央紓困4.0預算通過，馬上就可以接受各地的報名，某些因疫情停業的像夜市、17大娛樂場所等的勞工，或者有些專門技術勞工可能暫時沒有工作而生活受影響，需要一份臨時性的工作，現在可以申請安心上工等疫情一過就可以重回原工作；而台南市也制定了台南市版安心上工計畫，最快6月7日可以開始上工，近日就可以接受報名，詳細的細節會在勞工局的網站上公布。

▲台南市農業局局長謝耀清說明台南市農業和農民紓困方案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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