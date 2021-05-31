媽要求理「不亂跑髮型」！設計師剃「國瑜頭」...孩哭爆：我不要出去了

▲家長使出殺手鐧，要求設計師幫小孩理一顆「讓他不敢出門的髮型」。（圖／翻攝自Facebook／高雄五甲大小事）

實習記者高琳景／綜合報導

本土疫情緊繃，民眾幾乎都待在家裡減少染疫風險，不過就擔心孩子在疫情期間亂跑。高雄有一名家長擔心孩子亂跑，於是使出奇招，直接帶孩子去理髮店請設計師剪個讓孩子「不敢出門」的髮型，讓他在疫情期間能乖乖待在家。事後設計師將「成品」照PO上網，指他剪完後這個小朋友哭到爆，直喊「我不要出去了」。

一名髮型師在臉書社團「高雄五甲大小事」發文表示，有一位家長擔心疫情期間小孩子會出門在外頭亂跑，所以帶他來理髮廳理頭髮，媽媽要求他剪一顆「讓他不敢出門的髮型」，沒想到當他剪完這個髮型小朋友竟哭到爆，甚至一直哭著說「我不要出去了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲設計師將「成品」PO上臉書。（圖／翻攝自Facebook／高雄五甲大小事）

從照片中可見，設計師將他的頭頂全部剃光，僅剩左右兩邊和後腦勺留著頭髮，遠看像極了高雄市前市長韓國瑜的髮型。

貼文一出網友全笑翻，「乍看之下，也太像高雄前市長韓國瑜的髮型。」紛紛在底下分享對比照，「太狠了！」、「如果是我，出門一定帶口罩加帽子」、「老木真狠」、「這位家長真狠，卻不得不說這下小孩真的會乖乖在家」、「這頭髮生出來也要1個月，應該得諾貝爾防疫獎」、「開什麼玩笑，這是有錢人的髮型」。

▼網友直呼，「這家長真的太狠了」。（圖／翻攝自Facebook／高雄五甲大小事）